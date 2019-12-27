Росстат составил прогноз по росту численности населения к 2026 году

Также в высоком сценарии мы будем дольше жить. На следующий год ожидают среднюю цифру 73 года, к 2035 она составит 81 год. Коэффициент рождаемости увеличится с 1,511 сегодня до 1,738 в 2035-м. Число умерших сократится до 1,45 млн человек. В результате, показывают выкладки аналитиков, больше всего в России через 15 лет будет людей в возрасте 46-55 лет, а сегодня больше тех, кому от 31 года до 40 лет.