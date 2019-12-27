Росстат составил прогноз по росту численности населения к 2026 году

Posted 27 декабря 2019, 12:59
Published 27 декабря 2019, 12:59
Modified 20 октября 2022, 03:42
Updated 20 октября 2022, 03:42
Так, по высокому сценарию за пять лет в нашей стране вырастет количество людей с сегодняшних 146 млн до 150 млн человек. В качестве отправных данных взята статистика на конец 2019 года, оценивается влияние факторов миграции, рождаемости и продолжительности жизни.
Сокращение убыли в высоком сценарии аналитики Росстата ждут в более чем десятикратном размере: вместо сегодняшних 249 тысяч человек 21 тысяча человек в 2035 году. Миграция должна возрасти до 387 тысяч человек, цитирует прогноз newsnn.ru.
Также в высоком сценарии мы будем дольше жить. На следующий год ожидают среднюю цифру 73 года, к 2035 она составит 81 год. Коэффициент рождаемости увеличится с 1,511 сегодня до 1,738 в 2035-м. Число умерших сократится до 1,45 млн человек. В результате, показывают выкладки аналитиков, больше всего в России через 15 лет будет людей в возрасте 46-55 лет, а сегодня больше тех, кому от 31 года до 40 лет.
Средний сценарий принимает во внимание демографические проблемы конца XX века, поэтому численность населения в нем не увеличивается, а сокращается.
Низкий вариант учитывает не только демографические ямы 80-90-х годов, но и вероятное снижение миграционного потока и рождаемости. Таким образом, население страны может сократиться до 134 млн человек к 2036 году. Продолжительность жизни вырастет незначительно, до 75 лет в среднем. Рождаемость упадет, смертность возрастет. Но больше всего людей все равно останется в возрастных группах старше 46 лет.
Отмечается, что высокий вариант ориентирован на положительные сдвиги в части миграционных процессов и естественных факторов. Низкий прогноз принимает их в пессимистичной интерпретации. Несколько вариантов прогноза необходимо статистикам, чтобы видеть, как будет развиваться демографическая ситуация в стране под влиянием различных параметров.