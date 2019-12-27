Предновогодняя афиша: куда сходить в Тюмени в последние выходные 2019 года

КИНО
Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну.
Что: «Союз спасения», исторический, биография, драма. 12+
Где: во всех кинотеатрах Тюмени.
Когда: с 26 декабря.
Много лет назад, будучи ещё ребенком, своими собственными глазами Билли видел, как его мать жестоко убила отца. А затем заперла его, своего единственного свидетеля, на чердаке. Как собаку. На долгие годы. Но однажды Билли удалось бежать.Канун Рождества. Школа сестёр милосердия оглашается тревожными телефонными звонками. Кто-то упорно терроризирует девушек, произнося зловещим голосом страшные угрозы. И вскоре таинственным образом одна за другой погибают воспитанницы школы.
Что: «Черное рождество», триллер, ужасы. 16+
Где: во всех кинотеатрах Тюмени.
Когда: с 21 декабря.
Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?
Что: «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», комедия, приключения. 12+
Где: во всех кинотеатрах Тюмени.
Когда: с 20 декабря.
Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Прямо, как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но, вот, пришла весна. Точнее — почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. Как обычно. И совсем было загрустили наши герои — Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с почти-весной, не пришла новость — в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый.
Что: «Иван Царевич и Серый волк 4», анимация, приключения, семейный. 6+
Где: во всех кинотеатрах Тюмени.
Когда: с 21 декабря.
Концерты
Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера – заслуженного деятеля искусств России Евгения Ивановича Шестакова.
В программе – главные кинохиты – от голливудских до советских. Концерт сопроводит видеоряд из фильмов.
Музыка является неотъемлемой частью кино – мелодии кинофильмов подчеркивают остроту драматургии, волнения и эмоции героев. Без саундтреков происходящее на экране было бы тусклым и блеклым. Благодаря музыке всё, что хотели передать создатели фильмов, находит отклик в нашей душе.
«Новый год с Тюменским филармоническим оркестром» – это праздник для настоящих киноманов.
Что: Концерт Тюменского филармонического оркестра. 6+
Где: 14 декабря в 18:00, Тюменская филармония, ул. Республики, 34 / Челюскинцев, 45.
Когда: 28 и 29 декабря в 19.00.
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Выставка-ярмарка потребительских товаров, рождественских и новогодних подарков, сувениров, елочных украшений.
Что: выставка - ярмарка. 0+
Где: Выставочный зал, ул. Севастопольская, 12.
Когда: до 30 декабря.
На выставке представлены елочные украшения разных лет: картонажные игрушки, ватные, игрушки на прищепках, а также всем знакомые из детства шишки, колокольчики и домики, которые были так популярны в советские годы.
Что: Выставка «Двенадцать месяцев». 0+
Где: музей «Дом Машарова» (ул. Ленина, 24).
Когда: до 26 января с 11:00 до 20:00 (с четверга по воскресенье).
Стоимость: 50 рублей.
В канун Нового года Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает детей и взрослых посетить «Кабинет Деда Мороза».В ледяной комнате незримо присутствует главный сказочный новогодний персонаж. В оригинальном интерьере кабинета, где установлен выполненный в стиле high-tech трон зимнего волшебника, желающие могут сделать незабываемую фотосессию. Атмосферу зимней сказки создают необычные артобъекты, выполненные с помощью предметов из музейных фондов. В эти предновогодние дни Дух сказки и новогоднего волшебства поможет надолго сохранить праздничное настроение.
Что: выставка «Кабинет Деда Мороза». 0+
Где: Музейный комплекс им. Словцова, ул. Советская, 63.
Когда: до 2 февраля.
Телефон: +7 (3452) 45-35-90
Участие бесплатно!
Выставка-продажа особых вещей, созданных вручную. Здесь ты найдешь особенные подарки - украшения ручной работы, натуральную косметику, предметы интерьера, сладкие презенты и многое другое. С 14:00 до 15:00 — новогодняя сказка (Дедушка Мороз, Снегурочка и Мышка, веселые игры, подарки). В 15:00 — мастер-класс по точечной росписи на елочном украшении. С 15:00 до 16:00 будет работать резиденция Деда Мороза (стихи, загадки, фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой).
Что: выставка-продажа YAM YAM market. 0+
Где: ТЦ «Ямской», ул. Ямская,118.
Когда: 28 декабря с 10:00 до 22:00.
Вход свободный!
ЦИРК
Тебя ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, невероятных человеческих возможностей и изысканного стиля. Эти представления — всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже — мини-спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы. Не обойдется праздничное представление без главных символов Нового года.
Что: «Королевский цирк» Гии Эрадзе. 0+
Где: Тюменский цирк, ул. Первомайская, 15.
Когда: 28 и 29 декабря в 15:00.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Музыкальная сказка «Кот в сапогах» и новогодний карнавал у ёлки (3+)
Московский театр «Сенсация».
Ребят встретят веселые персонажи любимых сказок, добрый мим Фьёк подарит каждому гостю фигурку из воздушного шарика! Ребята увидят шоу мыльных пузырей, и будут в восторге от фееричного бумажного шоу!Празднично оформленное фойе и весёлая музыка дополнят атмосферу сказки и праздника.
В зрительном зале ребят ждет встреча с удивительной сказкой Шарля Перро «Кот в сапогах». Сказка о добре, находчивости и смекалке, в которой хитрому коту удалось одурачить короля, людоеда, и женить своего хозяина на прекрасной принцессе. Много музыки, песен, танцев. Яркие, красочные костюмы и декорации делают спектакль незабываемым.
После представления персонажи сказки приглашают детей на второй этаж, где у красивой нарядной ёлки детей ждет новогоднее чудо - встреча с Дедом Морозом, его внучкой Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Они весело поиграют с ребятами в любимые игры, Дед Мороз загадает самые сложные загадки. Вокруг красавицы-ёлки все закружатся в дружном хороводе и споют новогодние песни.
Что: «Кот в сапогах», музыкальная сказка и новогодний карнавал у ёлки. 3+
Где: ДК «Железнодорожник», ул. Первомайская, 55.
Когда: 28 декабря в 15:30.
Все знают, что за праздник Новый год, все хорошо знают Деда Мороза, но вряд ли кто-то знаком с его бабушкой. Маленьких зрителей ждут вьюга из конфетти, интерактивные игры, танцы и игры, пряничный мастер-класс.
Что: «Ладушки, ладушки, Дед Мороз и бабушки», спектакль для детей. 6+
Где: ДК «Нефтяник», ул. Осипенко, 1.
Когда: 28 декабря в 10:00, 13:00 и 15:00.