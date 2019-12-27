Предновогодняя афиша: куда сходить в Тюмени в последние выходные 2019 года

Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Прямо, как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но, вот, пришла весна. Точнее — почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. Как обычно. И совсем было загрустили наши герои — Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с почти-весной, не пришла новость — в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый.