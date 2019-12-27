Молодые люди на полном ходу въехали в столб около тюменского ипподрома

На трассе Тюмень – Курган 22 декабря столкнулись Мутсубили и Нива. Одну из машин от удара отбросило на лопату автогрейдера, а затем в столб. Водитель Нивы погиб на месте аварии. Водителем иномарки был 21-летнего жителя села Омутинское.