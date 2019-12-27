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Молодые люди на полном ходу въехали в столб около тюменского ипподрома

27 декабря 2019, 11:06
Фото: АВТО Тюмень ДТП
Молодые люди на полном ходу въехали в столб около тюменского ипподрома
В областной столице на улице Клары Цеткин 27 декабря произошла авария с участием Honda и Opel. В ДТП около ипподрома пострадали трое тюменцев, сообщает ГИБДД.
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Тюмень

На место инцидента прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.

«По предварительным данным, водитель Honda пошел на обгон и выехал на встречную полосу», - отмечают СМИ.

Фото: АВТО Тюмень ДТП

После столкновения Honda влетела в столб. Очевидцы отмечают, что за рулем автомобиля находились молодые люди. В Opel пострадала женщина.

На трассе Тюмень – Курган 22 декабря столкнулись Мутсубили и Нива. Одну из машин от удара отбросило на лопату автогрейдера, а затем в столб. Водитель Нивы погиб на месте аварии. Водителем иномарки был 21-летнего жителя села Омутинское.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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