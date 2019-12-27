Комиссия рассмотрит причины взрыва в Новопатрушево без участия СМИ

В Ростехнадзоре журналисту «Нашего города» сообщили, что сегодня, действительно, пройдет обсуждение причин взрыва. Однако попасть на заседание комиссии не получится.
«Сегодня пройдет заседание рабочей комиссии. Допустить вас мы не можем ни при каких обстоятельствах»
В пресс-службе ведомства добавили что официальные причины взрыва еще не известны.
Напомним, взрыв газа в Новопатрушево прогремел 7 декабря в новостройке на улице Павла Шарова.
В результате взрыва погибли два человека: сотрудник газовой службы и житель дома (он скончался в реанимации). Еще два человека получили ранения.
На прошедшей 11 декабря пресс-конференции генеральный директор ТДСК, построившей дом, рассказал, что в трагедии виновата компания «Сибагроинтер», повредившая газопровод при прокладке кабеля.
По факту взрыва следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».