nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Комиссия рассмотрит причины взрыва в Новопатрушево без участия СМИ

27 декабря 2019, 06:09
Фото: Фото ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"
Причины взрыва обсудят на закрытой комиссии
Причины взрыва газа в Новопатрушева рассмотрят сегодня на специальной комиссии в тюменском Ростехнадзоре. Обсуждение пройдет без прессы.
Сюжет
Тюмень

В Ростехнадзоре журналисту «Нашего города» сообщили, что сегодня, действительно, пройдет обсуждение причин взрыва. Однако попасть на заседание комиссии не получится.

«Сегодня пройдет заседание рабочей комиссии. Допустить вас мы не можем ни при каких обстоятельствах»

В пресс-службе ведомства добавили что официальные причины взрыва еще не известны.

Глава ТДСК обвинил рабочих «Сибагроинтера» во взрыве газа на улице Шарова в Тюмени
Узнать подробнее

Напомним, взрыв газа в Новопатрушево прогремел 7 декабря в новостройке на улице Павла Шарова.

В результате взрыва погибли два человека: сотрудник газовой службы и житель дома (он скончался в реанимации). Еще два человека получили ранения.

Виноватой во взрыве бытового газа может быть «Сибагроинтер». Что о ней известно?
Узнать подробнее

На прошедшей 11 декабря пресс-конференции генеральный директор ТДСК, построившей дом, рассказал, что в трагедии виновата компания «Сибагроинтер», повредившая газопровод при прокладке кабеля.

По факту взрыва следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Материалы по теме
В Тюмени назвали сумму ущерба из-за взрыва жилого домаВ Тюмени скончался еще один пострадавший при взрыве газа в жилом домеВзрыв помешал постояльцам тюменского хостела потушить огонь на третьем этаже
#Новости#Взрывы бытового газа#Гибель людей#Газпром#Газ#МЧС#ТДСК#ГУ МЧС по Тюменской области#Ростехнадзор#Тюмень#Эксклюзив#Никита Кифорук#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25