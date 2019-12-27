Доставка еды из ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто»

Небольшие наборы роллов на обед или большие сеты для дружеских посиделок от «Сушкоф» уже с первого кусочка могут покорить ваши гастрономические пристрастия. Только свежие ингредиенты, приготовление строго перед отправкой, меньше риса и больше начинки все это непоколебимые принципы работы компании. За что их роллы заслужили любовь жителей и гостей Тюмени. Кстати, в преддверии праздников «Сушкоф» предлагает просто огромный суши-сет “Новогодний”. Он несомненно станет изюминкой и главным украшением праздничного стола.