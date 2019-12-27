Доставка еды из ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто»

Именно поэтому заказ готовой еды становится неизменно популярным и все более востребованным вариантом вкусно перекусить или угостить компанию друзей. И как нельзя лучше в таких случаях выручает всеми любимая пицца! А если это настоящий шедевр вкуса, приготовленный в лучших традициях итальянской кухни, с тонким тестом, сочной начинкой и аппетитным ароматом, то оторваться будет просто невозможно!
Уже захотелось вкусить столь лакомый кусочек? Тогда скорее делайте заказ в “Дель Песто”, ведь здесь не только готовят, но и доставляют пиццу в Тюмени на дом.
Сервис заказа и доставки готовых блюд eda1.ru предлагает к вниманию клиентов сочное меню с разнообразием блюд. Хотя основными являются самые разнообразные роллы, суши и пицца, эти блюда далеко не единственное, чем готовы порадовать повара «Сушкоф» и «Дель Песто». Дополнительно можно заказать горячие блюда, десерты и любимые напитки.
Небольшие наборы роллов на обед или большие сеты для дружеских посиделок от «Сушкоф» уже с первого кусочка могут покорить ваши гастрономические пристрастия. Только свежие ингредиенты, приготовление строго перед отправкой, меньше риса и больше начинки все это непоколебимые принципы работы компании. За что их роллы заслужили любовь жителей и гостей Тюмени. Кстати, в преддверии праздников «Сушкоф» предлагает просто огромный суши-сет “Новогодний”. Он несомненно станет изюминкой и главным украшением праздничного стола.
А вот фанатам и даже просто любителям итальянской пиццы непременно стоит заглянуть в «Дель Песто». С таким выбором аппетитных начинок не так-то просто сходу определиться чего же хочется больше! И ведь ни одна не уступает по сочности или яркости вкуса. А заодно побалуйте себя десертом или сделайте приятный презент близкому человеку.
Компании «Сушкоф» и «Дель Песто» позаботятся не только о вкусной трапезе на обед или ужин, но и помогут в организации любого мероприятия. Свежая, вкусная еда сможет стать прекрасным дополнением любого праздника или корпоратива. Особенно такая услуга пользуется спросом в преддверии праздников.
Заказать еду можно для доставки в ближайшее или на заранее указанное время, чтобы все блюда были первой свежести. Причем акцент всегда стоит на оперативности выполнения заказа. Заявка оформляется предельно просто и быстро - выбираете понравившееся блюдо заполняете небольшую форму на сайте или можете позвонить оператору. Не позднее чем через час, ароматное и вкусное блюдо уже будет на вашем столе.
Дополнительно компания на постоянной основе проводит акции, которые несут собой дополнительную выгоду. Также действует накопительная бонусная система и карты постоянных клиентов. Чтобы подробнее познакомиться с условиями акций и сделать свой первый заказ, переходите на сайт https://www.eda1.ru/tyumen
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