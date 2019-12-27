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Белым мишкам в Тюмени выбрали имена

27 декабря 2019, 07:47
Фото: СУЭНКО
Белым мишкам в Тюмени выбрали имена.
Компания СУЭНКО подвела итоги конкурса имен для полюбившиеся горожанам Белых мишек - арт-объектов на Цветном бульваре.

Маму-медведицу в Тюмени назвали Матильда Потаповна, медвежат – Умка, Пломбир и Топтыжка. Автор идеи и счастливый победитель - Надежда Куликова.

Белым мишкам в Тюмени выбрали имена.
Фото: СУЭНКО

«Семья тюменских мишек очень дружная, – написано в конкурсной легенде. «Медведица строгих нравов и учит своих детенышей, как ладить с людьми и вести себя в приличном обществе. Медвежата все с характером – умнички и озорники», - сообщает пресс-служба СУЭНКО.

В Тобольске медведицу назвали Шишка, ведь она главная, а медвежат – Морошка, Тучка и Сонька. Имена придумала тоболячка Надежда Шумилова.

Легенда гласит, что медвежата родились в лесу и хотели жить со своей мамой в красивом месте в окружении добрых людей. Теперь они обитают в центре Тобольска.

Белым мишкам в Тюмени выбрали имена.
Фото: СУЭНКО

Организаторы конкурса вручили победителям портативные видеопроекторы «Мультикубик» Cinemood.

Конкурс на лучшие имена для тобольских и тюменских Белых мишек стартовал в начале декабря 2019г. Обязательным условием приема заявки было наличие легенды о появлении имен. Идеи оценивала многочисленная творческая комиссия. На конкурс поступило 300 заявок, это 1200 имен с прекрасными историями.

Как отмечают энергетики, самым частым было предложение дать мишкам имена в честь зимних месяцев Ноябрь, Декабрь, Январь, а маму назвать Зима – таких заявок было 14. В 10 случаях жители предложили назвать медвежат Вера, Надежда, Любовь, чтобы напомнить всем людям о важном.

Белым мишкам в Тюмени выбрали имена.
Фото: СУЭНКО

Также стала популярна тема света и энергии – Светик, Теплота, Энергия, ЛЭПка. Поступали идеи назвать мишек в честь сибирских рек Тобол, Иртыш, Обь и производными от областной столицы – Тюменка, Тюмка, Тюменок, Тюмена.

Сотрудники СУЭНКО надеются, что добрые истории о Белых мишках дарят радость всем жителям Тюменской области.

#Новости#Арт-объект#Общество#Новый год#Тюмень#Виктория Ахремчук
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