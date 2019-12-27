Белым мишкам в Тюмени выбрали имена.

«Семья тюменских мишек очень дружная, – написано в конкурсной легенде. «Медведица строгих нравов и учит своих детенышей, как ладить с людьми и вести себя в приличном обществе. Медвежата все с характером – умнички и озорники», - сообщает пресс-служба СУЭНКО.