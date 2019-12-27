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Александ Моор лишился заместителя, Наталья Шевчик станет советником

27 декабря 2019, 14:49
Фото: Департмент образования и науки Тюменской области
Наталья Шевчик ушла с должности замгубернатора
Наталья Шевчик покинула пост заместителя губернатора Тюменской области.

Об уходе Натальи Шевчик с поста сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства — сообщает «Тюменская линия».

«О своем желании оставить должность первого заместителя губернатора Наталья Александровна сообщила с первого дня моей работы. Учитывая огромнейший опыт управления не только в социальной сфере, но и в целом, мы договорились, что избавим ее от решения текущих вопросов и сконцентрируем только на стратегических задачах», — отметил губернатор.

В должности советника губернатора Наталья Шевчик будет курировать развитие Медицинского города, Западно-Сибирского научно-образовательного центра, в том числе, сотрудничество со «Сколково».

«Помимо этого она продолжит курировать такие важные проекты, как „Ключ к жизни“, „Университетская клиника“, празднование Дня Победы», — сообщил Александр Моор.

На заседании правительства Наталья Шевчик получила от губернатора почетный знак отличия.

По словам Натальи Шевчик, решение покинуть пост связано с желанием уделять больше времени семье и детям.

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