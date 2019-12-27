Александ Моор лишился заместителя, Наталья Шевчик станет советником

Об уходе Натальи Шевчик с поста сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства — сообщает «Тюменская линия».
«О своем желании оставить должность первого заместителя губернатора Наталья Александровна сообщила с первого дня моей работы. Учитывая огромнейший опыт управления не только в социальной сфере, но и в целом, мы договорились, что избавим ее от решения текущих вопросов и сконцентрируем только на стратегических задачах», — отметил губернатор.
В должности советника губернатора Наталья Шевчик будет курировать развитие Медицинского города, Западно-Сибирского научно-образовательного центра, в том числе, сотрудничество со «Сколково».
«Помимо этого она продолжит курировать такие важные проекты, как „Ключ к жизни“, „Университетская клиника“, празднование Дня Победы», — сообщил Александр Моор.
На заседании правительства Наталья Шевчик получила от губернатора почетный знак отличия.
По словам Натальи Шевчик, решение покинуть пост связано с желанием уделять больше времени семье и детям.