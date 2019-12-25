Цифровая трансформация страхования

Проект по тестированию указанного функционала стартовал в СОГАЗе в конце 2018 года. За это время система успешно прошла все необходимые проверки и показала свою эффективность, позволив компании ускорить процессы обмена и обработки документов, снизить операционные затраты, а также повысить уровень прозрачности и контроля операционных процессов.