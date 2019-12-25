Цифровая трансформация страхования

Как рассказали в СОГАЗе, к настоящему моменту в компании внедрен основной функционал системы, обеспечивающий взаиморасчеты с медицинскими организациями. Получен аттестат соответствия системы требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) к защите персональных данных. Безопасность каналов связи, используемых системой, обеспечена средствами криптографической защиты, сертифицированными Федеральной службой безопасности Российской Федерации, что гарантирует конфиденциальность передаваемых данных.
Проект по тестированию указанного функционала стартовал в СОГАЗе в конце 2018 года. За это время система успешно прошла все необходимые проверки и показала свою эффективность, позволив компании ускорить процессы обмена и обработки документов, снизить операционные затраты, а также повысить уровень прозрачности и контроля операционных процессов.
«Мы продолжаем работу по совершенствованию указанных процессов и планируем развивать эту систему по другим направлениям взаимодействия с нашими партнерами из числа лечебно-профилактических учреждений. В перспективе компания намерена перейти полностью на электронный документооборот с медицинскими организациями», — отмечает Исполнительный директор по урегулированию убытков личного страхования АО «СОГАЗ» Татьяна Тамгина.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.