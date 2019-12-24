Программа «Онкопомощь» – с заботой о вашем здоровье

При этом можно выбрать один из нескольких вариантов программы, которые отличаются друг от друга объемом медицинских услуг, предоставляемых при наступлении страхового случая, набором доступных клиник и территорией, на которой они расположены, размером страховой суммы и наличием единовременной выплаты.