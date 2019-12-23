Имущество Мосводоканала под надежной страховой защитой

В открытом конкурсе на право застраховать имущество Мосводоканала участвовали семь компаний. Победителем была признана коллективная заявка АО «СОГАЗ» и ООО СК «Сбербанк страхование».
В соответствии с заключенным договором, страховой защитой обеспечены 6,5 тыс. объектов инфраструктуры Мосводоканала — здания, сооружения, технологическое оборудование, сети коммуникации и другие объекты. Это имущество застраховано от пожара, стихийных бедствий, повреждений в ходе строительно-монтажных работ и других рисков.
Совокупная страховая сумма составляет более 44,3 млрд руб., договор заключен на условиях сострахования с распределением страховой премии и ответственности между СОГАЗом и СК «Сбербанк страхование» в соотношении 50 на 50.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.
ООО СК «Сбербанк страхование» основано в 2014 году. Единственным участником Общества и владельцем 100% долей в его уставном капитале является ПАО Сбербанк.
АО «Мосводоканал» — крупнейшая в России водная компания, предоставляющая услуги в сфере водоснабжения и водоотведения жителям Москвы и Московской области (около 10% всего населения страны). Компания является безусловным лидером отечественной отрасли водоснабжения и канализации: количество абонентов, юридических лиц, превышает 58 тысяч.