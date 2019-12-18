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В Тюмени из кранов течет вода с соломой и грязью

18 декабря 2019, 08:09
Фото: ЧС Тюмень в ВК
В Тюмени из кранов течет вода с соломой и грязью
Жители КПД (неофициальное название одного из районов, означающее "крупнопанельное домостроение") пожаловались в соцсетях на качество воды.
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Тюмень

В одной из тюменских групп в соцсетях жители района КПД пожаловались на плохое качество воды. По их словам, не помогают даже фильтры. Они забиваются.

«В воде грязь, ветки, солома. И за это мы еще и должны платить», - рассказали жители района КПД.

В комментариях подписчики группы, в которой был опубликован пост, разделились. Кто-то заявлял, что на КПД хорошая вода, а некоторые местные жители заявили, что это не так и в качестве доказательства приложили фотографию фильтра, в котором черная вода.

Также тюменцы рассказали, что подобная проблема с качеством воды наблюдается не только в районе КПД, но и во всем городе.

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#Новости#Проблемы ЖКХ#Тюменская область#Вода#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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