В Тюмени из кранов течет вода с соломой и грязью

В одной из тюменских групп в соцсетях жители района КПД пожаловались на плохое качество воды. По их словам, не помогают даже фильтры. Они забиваются.
«В воде грязь, ветки, солома. И за это мы еще и должны платить», - рассказали жители района КПД.
В комментариях подписчики группы, в которой был опубликован пост, разделились. Кто-то заявлял, что на КПД хорошая вода, а некоторые местные жители заявили, что это не так и в качестве доказательства приложили фотографию фильтра, в котором черная вода.
Также тюменцы рассказали, что подобная проблема с качеством воды наблюдается не только в районе КПД, но и во всем городе.