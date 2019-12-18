В гордуме согласовывают кандидатуры 113 жителей Тюмени для поощрения

В городской Думе прошло очередное заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, на котором рассматривается вопрос о награждении жителей региональной столицы. Об этом сообщается на официальном сайте Тюменской городской Думы.

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