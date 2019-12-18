В гордуме согласовывают кандидатуры 113 жителей Тюмени для поощрения

Поощрить горожан предложили депутаты и руководители предприятий Тюмени. Почетные грамоты городской Думы предлагается вручить 22 гражданам: работникам детских садов и учреждений дополнительного образования, врачам, сотрудникам МЧС, энергетикам и представителям общественных организаций.
Также, в связи с 30-летием со дня образования центра развития ребенка – детского сада № 167 народные избранники предложили поощрить Почетной грамотой весь коллектив дошкольного учреждения.
Благодарность Тюменской городской Думы планируется объявить 91 жителя областного центра.
Члены постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению единогласно поддержали предложенные кандидатуры.
Если проект решения одобрят на заседании городской Думы, 113 горожан и один трудовой коллектив получат награды представительного органа власти.