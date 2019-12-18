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В День добра, любви и милосердия Запсибкомбанк поздравил своих клиентов

18 декабря 2019, 03:30
Фото: pixabay.com
На протяжении многих лет Запсибкомбанк участвует в социально важных мероприятиях, предполагающих поддержку института семьи, материнства и детства, культуры и спорта. В число этих задач входит и помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.
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Тюмень

Сотрудничество с различными общественными организациями для Запсибкомбанка сложилось в многолетнюю добрую традицию и развивается во всех территориях присутствия банка.

Так, в городе Советский в Центре культуры и досуга «Сибирь» прошёл концерт «День добра, любви и милосердия», приуроченный к Международному дню инвалидов. Одним из торжественных моментов праздника стало вручение благодарственных писем партнерам, чествование активистов и награждение тех, кто в течение года помогал районной общественной организации инвалидов. ДО №39 «Советский» так же принял участие в награждении. Памятные подарки вручены 25 членам районной общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», проявившим себя в фестивалях «Через тернии к звездам» и «Преодоление».

Подобные мероприятия привлекают внимание общественности к проблемам людей с инвалидностью, формируют доброжелательное отношение к ним и являются отличной возможностью продемонстрировать свои таланты и любовь к жизни, считает директор ДО №39 «Советский» Денис Соколов.

«Успех невозможен без благополучия людей, а благополучие людей зависит от благополучия в обществе. Помогая ближнему, мы можем получить в ответ гораздо больше. Запсибкомбанк всегда готов поддерживать творческих, неравнодушных людей, которые способствуют формированию в обществе культурных ценностей, нравственности, милосердия, а значит, делают всех нас чуточку лучше и счастливее», - отметил директор ДО №39 «Советский» Денис Соколов.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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