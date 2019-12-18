В День добра, любви и милосердия Запсибкомбанк поздравил своих клиентов

Так, в городе Советский в Центре культуры и досуга «Сибирь» прошёл концерт «День добра, любви и милосердия», приуроченный к Международному дню инвалидов. Одним из торжественных моментов праздника стало вручение благодарственных писем партнерам, чествование активистов и награждение тех, кто в течение года помогал районной общественной организации инвалидов. ДО №39 «Советский» так же принял участие в награждении. Памятные подарки вручены 25 членам районной общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», проявившим себя в фестивалях «Через тернии к звездам» и «Преодоление».