В День добра, любви и милосердия Запсибкомбанк поздравил своих клиентов

Сотрудничество с различными общественными организациями для Запсибкомбанка сложилось в многолетнюю добрую традицию и развивается во всех территориях присутствия банка.
Так, в городе Советский в Центре культуры и досуга «Сибирь» прошёл концерт «День добра, любви и милосердия», приуроченный к Международному дню инвалидов. Одним из торжественных моментов праздника стало вручение благодарственных писем партнерам, чествование активистов и награждение тех, кто в течение года помогал районной общественной организации инвалидов. ДО №39 «Советский» так же принял участие в награждении. Памятные подарки вручены 25 членам районной общественной организации «Всероссийского общества инвалидов», проявившим себя в фестивалях «Через тернии к звездам» и «Преодоление».
Подобные мероприятия привлекают внимание общественности к проблемам людей с инвалидностью, формируют доброжелательное отношение к ним и являются отличной возможностью продемонстрировать свои таланты и любовь к жизни, считает директор ДО №39 «Советский» Денис Соколов.
«Успех невозможен без благополучия людей, а благополучие людей зависит от благополучия в обществе. Помогая ближнему, мы можем получить в ответ гораздо больше. Запсибкомбанк всегда готов поддерживать творческих, неравнодушных людей, которые способствуют формированию в обществе культурных ценностей, нравственности, милосердия, а значит, делают всех нас чуточку лучше и счастливее», - отметил директор ДО №39 «Советский» Денис Соколов.