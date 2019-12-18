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«СибНАЦ» продал медали, чтобы рассчитаться с долгами

18 декабря 2019, 06:54
Фото: 1Mi
«СибНАЦ» продал медали, чтобы рассчитаться с долгами
Тюменская компания «СибНАЦ» нашла покупателей на медали и минералы, которые выставило на продажу, чтобы погасить часть долгов, сообщает «Федресурс».
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Тюмень

Минералы и медали были выставлены на торги в середине ноября, меньше чем за месяц предприятию, которое когда-то было основным разведчиком ямальских недр, удалось реализовать свое имущество.

«За 19 медалей «За заслуги в развитии геологической разведки» «СибНАЦ» получил 58 тыс. рублей. Покупателем стала компания ЛНТНГ «Петрограф», - сообщается на портале «Федресурс».

Имущества «СибНАЦ» не хватит для погашения долга в два млрд рублей
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Помимо медалей одно из старейших на геологическом рынке «тюменской матрешки» предприятие продало минералы родонит и нефрит. За первый «СибНАЦ» заплатили 87 тыс. рублей, за второй - 207 тыс. рублей.

До сих пор «СибНАЦ» не смог реализовать свой самый ценный актив - здание, расположенное на улице 30 лет Победы, 64 в Тюмени. За него предприятие хочет получить 680 млн рублей. Общая сумма долга компании составляет 2,9 млрд рублей.

#Новости#СибНАЦ#Тюменская область#Медали#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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