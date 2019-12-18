«СибНАЦ» продал медали, чтобы рассчитаться с долгами

Минералы и медали были выставлены на торги в середине ноября, меньше чем за месяц предприятию, которое когда-то было основным разведчиком ямальских недр, удалось реализовать свое имущество.
«За 19 медалей «За заслуги в развитии геологической разведки» «СибНАЦ» получил 58 тыс. рублей. Покупателем стала компания ЛНТНГ «Петрограф», - сообщается на портале «Федресурс».
Помимо медалей одно из старейших на геологическом рынке «тюменской матрешки» предприятие продало минералы родонит и нефрит. За первый «СибНАЦ» заплатили 87 тыс. рублей, за второй - 207 тыс. рублей.
До сих пор «СибНАЦ» не смог реализовать свой самый ценный актив - здание, расположенное на улице 30 лет Победы, 64 в Тюмени. За него предприятие хочет получить 680 млн рублей. Общая сумма долга компании составляет 2,9 млрд рублей.