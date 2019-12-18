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На реке Иртыш рыбак отравился газом и погиб

18 декабря 2019, 07:16
Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
На реке Иртыш рыбак отравился газом и погиб
СКР по Тюменской области начал проверку по факту гибели мужчины на реке Иртыш.
Сюжет
Тюмень

Сообщение о том, что двое мужчин находятся в палатке в бессознательном состоянии поступило 4 декабря. Как позже выяснилось, рыбаки приехали в район деревни Малая Зоркальцева Тобольского района Тюменской области из Свердловской области.

«Мужчины разбили палатку и для обогрева установили газовую горелку, после чего у мужчин произошло острое отравление продуктами горения пропана», - рассказали следователи.

Одного из рыбаков медикам удалось спасти, второй мужчина 1975 года рождения скончался.

Следователи проводят опросы очевидцев произошедшего, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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#Новости#Рыбаки#Иртыш#Тюменская область#Тобольский район#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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