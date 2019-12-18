На реке Иртыш рыбак отравился газом и погиб

Сообщение о том, что двое мужчин находятся в палатке в бессознательном состоянии поступило 4 декабря. Как позже выяснилось, рыбаки приехали в район деревни Малая Зоркальцева Тобольского района Тюменской области из Свердловской области.
«Мужчины разбили палатку и для обогрева установили газовую горелку, после чего у мужчин произошло острое отравление продуктами горения пропана», - рассказали следователи.
Одного из рыбаков медикам удалось спасти, второй мужчина 1975 года рождения скончался.
Следователи проводят опросы очевидцев произошедшего, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.