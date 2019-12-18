Ленинский районный суд признал законным требование ставить Манту

По мнению Лобова, сама проба Манту опасна, поскольку есть шанс того, что ребенок заболеет туберкулезом, как это произошло в Приморье в 2013 году. Александр считает, что для исключения подобных инцидентов нужно вводить в ОМС современные методы диагностики, например, Т-СПОТ, искпользуемый в вропейских странах.