Ленинский районный суд признал законным требование ставить Манту

Судебное заседание прошло накануне, 17 декабря. Судья Ленинского районного суда Иван Добрынин рассмотрел иск Александра Лобова к детскому саду № 158. Лобов требовал допустить его ребёнка в детский сад, не смотря на отсутствие пробы Манту и признать запрет на посещение детсада незаконным.
Конфликт между родителем и администрацией десткого сада возник после того, как Александр Лобов отказался ставить своему сыну, воспитаннику детского сада, пробу Манту. В ответ на это администрация дошкольного учреждения выпустила приказ, которым запретила сыну Александра посещать детсад.
Лобов пояснил, что считает пробу Манту неэффективной и малоинформативной. По его словам, результат с одинаковым успехом может быть ложноположительным и ложноотрицательным. «Все равно, что подбрасывать монетку, шансы 50 на 50», — заявил Лобов.
По мнению Лобова, сама проба Манту опасна, поскольку есть шанс того, что ребенок заболеет туберкулезом, как это произошло в Приморье в 2013 году. Александр считает, что для исключения подобных инцидентов нужно вводить в ОМС современные методы диагностики, например, Т-СПОТ, искпользуемый в вропейских странах.
В ходе судебного заседания, Лобов рассказал, что подписал отказ от проб Манту, но медсестра детского сада, выдала ребёнку направление к фтизиатру. По словам Лобова, прокуратура сочла выдачу направления незаконным, поскольку направление к узкому специалисту может выдать только врач.
При этом педиатр не нашёл оснований для выдачи направления. Поэтому Александру пришлось идти с тем направлением, что было на руках. Фтизиатр выдал заключение, что у ребёнка явных признаков заболевания не выявлено.
«Данных за туберкулёз в окружении ребёнка не выявлено»указано в справке
Данная формулировка удивила судью.
Лобов заявил, что отказывается от диагностики, поскольку нет никаких законных оснований для того, чтобы ребёнок сдавал анализы на туберкулез — отсутствуют явные признаки заболевания у ребёнка и членов семьи. По мнению родителя, закон позволяет не проводить диагностику, если для этого нет оснований.
«Пока что суд убеждается, что пока ребёнок не начнёт кашлять кровью — причин направлять его на диагностику не будет», — прокомментировал судья.
Судья Добрынин спросил у истца о принципиальных причинах отказа от взятия проб Манту. Лобов рассказал о негативном опыте, связанным с этим методом диагностики.
«Моему старшему сыну поставили пробу, показала ложноположительный результат, гоняли в тубдиспансер. Хорошо, что химией не стали кормить. Многих детей химией кормят по полгода. Еще проба может дать ложноотрицательный результат».
На претензии родителя, представитель детского сада возразил, что заведующая не прекращала обучение и не изменяла форму образования ребенка. Сыну истца никто не запрещает обучаться очно, при предъявлении справки о здоровье.
«Дети, диагностика которых не производилась, допускаются, при наличии справки от врача об отсутствии заболеваний», — подтвердил представитель Роспотребнадзора.
Суд предложил сторонам заключить мировое соглашение: сыну Лобова проведут соверменную диагностику, а детский сад найдет средства компенсировать затраты (тесты стоят от 2400 до 7000 рублей).
На предложение Лобов ответил, что в деньгах не стеснен и может оплатить тесты сам. Требование принудительной диагностики считает незаконным.
Представители детского сада и Роспотребнадзора заявили, что не могут допустить в дошкольное учреждение ребенка, который может быть потенциально болен опасным заболеванием.
Рассмотрев все доводы и заявления, суд отказал Лобову в удовлетворении исковых требований. На обжалование решения у истца будет месяц.
Реакция Манту представляет собой внутрикожную пробу, направленную на выявление специфичной реакции на введение бактерий туберкулеза. Существует мнение, что реакция Манту не имеет диагностического значения, если предварительно была проведена вакцинация БЦЖ. Также у 60% больных туберкулёзом подростков наблюдаются сомнительные пробы
В настоящее время самым эффективным и безопасным методом диагностики считается Т-СПОТ, его показатели точности приближаются к 97%.