Ишимские врачи извлекли пулю из ребенка

В отделение эндоскопии областной больницы №4 города Ишима поступил ребенок с непрекращающимся кашлем. Рентген ничего не показал, однако при бронхоскопии врачи выяснили причину недомогания.
«Ребенок проглотил пластмассовую пулю, она застряла у него в бронхах», - рассказали врачи.
Игрушку удалили под общим наркозом, вскоре ребенка выписали домой.
Еще один пациент отделения эндоскопии проглотил батарейку от часов. Она застряла в пищеводе и вызвала пролежень. Источник питания извлекли, но ожог стенки пищевода остался. Для дальнейшего лечения малыша перевели в Тюмень.