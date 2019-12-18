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Ишимские врачи извлекли пулю из ребенка

18 декабря 2019, 06:39
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Ишимские врачи извлекли пулю из ребенка
Копилка ишимских эндоскопистов с инородными предметами, которые они извлекли из пациентов, пополнилась новым экспонатом.
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Дети

В отделение эндоскопии областной больницы №4 города Ишима поступил ребенок с непрекращающимся кашлем. Рентген ничего не показал, однако при бронхоскопии врачи выяснили причину недомогания.

«Ребенок проглотил пластмассовую пулю, она застряла у него в бронхах», - рассказали врачи.

Игрушку удалили под общим наркозом, вскоре ребенка выписали домой.

Еще один пациент отделения эндоскопии проглотил батарейку от часов. Она застряла в пищеводе и вызвала пролежень. Источник питания извлекли, но ожог стенки пищевода остался. Для дальнейшего лечения малыша перевели в Тюмень.

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