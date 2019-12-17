Жизнь Константина Владимировича Синцова и его увлечение спортом

Окончив школу, он сдал вступительные экзамены в Кузбасский политехнический университет. Здесь Константин Синцов не только хорошо учился, но и защищал честь родного вуза на соревнованиях по вольной борьбе.
Увлечение спортом отразилось на всей жизни Синцова Константина. Уже став успешным бизнесменом, он организовал в родном городе международный турнир по борьбе под названием «Шахтерская слава». Теперь на эти соревнования ежегодно съезжаются спортсмены из десятков стран. Кроме этого, он проспонсировал постройку нескольких спортивных комплексов для молодежи, в том числе и для родной школы.
После окончания университета в 1993 году Константин Владимирович Синцов стал предпринимателем. Но в крупный российский бизнес Константин Синцов попал уже после 2001, когда познакомился с будущим партнером Константином Засовым. Вместе они решили работать в сфере железнодорожных перевозок зерна.
Им удалось собрать и организовать команду специалистов, которые отлично разбирались в этом направлении бизнеса и понимали его перспективы. Тогда этот рынок находился в России в упадочном состоянии — повсеместно использовались старые советские вагоны, не отвечающие современным требованиям.
Константин Синцов уже тогда понял, насколько важно использовать новые железнодорожные составы, которые были бы предназначены специально для зерновых перевозок — время доказало, что бизнесмен был прав.
В 2008 году партнеры создали компанию «Русагротранс». Синцов Константин и Константин Засов стали ее совладельцами и учредителями. Эта организация через несколько лет стала крупнейшим перевозчиком зерна в России. Усердная работа команды профессионалов позволила в 10 раз увеличить объемы экспорта зерна за рубеж.
Поскольку «Русагротранс» активно разрастался, увеличивались и амбиции Константина Владимировича Синцова. Результатом стало основание группы компаний «Рустранском», центральный офис которой находится в Москве. В холдинг вошло несколько компаний:
Каждая из них специализируется на определенных видах перевозок — от зерна и леса до промышленных грузов и химикатов.
Синцов Константин принимал непосредственное участие в руководстве холдингом. С 2013 года стал председателем совета директоров «Русагротранса». Через два года ту же самую должность он занял уже в группе компаний «РТК». А в период 2014-2015 был генеральным директором «РТК». Следующий шаг — Синцов Константин стал главой совета директоров «ЛП Транс».
Летом 2019 года контрольный пакет акций ГК «РТК» был продан на открытых торгах ПАО «Банк ВТБ». По словам Константина Синцова — это существенный шаг на пути будущего развития холдинга. Новый партнер в лице ПАО «Банк ВТБ» — гарант значительных инвестиций в грузовые перевозки.
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