Жизнь Константина Владимировича Синцова и его увлечение спортом

Увлечение спортом отразилось на всей жизни Синцова Константина. Уже став успешным бизнесменом, он организовал в родном городе международный турнир по борьбе под названием «Шахтерская слава». Теперь на эти соревнования ежегодно съезжаются спортсмены из десятков стран. Кроме этого, он проспонсировал постройку нескольких спортивных комплексов для молодежи, в том числе и для родной школы.