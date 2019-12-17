В Тюмени на пешеходном переходе сбили четырехлетнюю девочку

ДТП произошло 16 декабря в вечернее время. Очевидцы утверждают, что водитель иномарки сбил женщину с двумя детьми.
«Очень пострадала четырехлетняя девочка, была в сознании», - рассказали о случившемся очевидцы.
В ГИБДД по Тюменской области подтвердили эту информацию лишь частично. В Госавтоинспекции пояснили, что автомобиль сбил четырехлетнюю девочку, которая шла впереди мамы и не держала ее за руку. Сбитый ребенок не получил серьезных травм.
Также в ГИБДД опровергли слова очевидцев о том, что под колеса автомобиля попали три человека. Женщина и второй ребенок в ДТП не пострадали.
По предварительной версии, водитель не заметил пешеходов, которые переходили дорогу по переходу.