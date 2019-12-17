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В Тюмени на пешеходном переходе сбили четырехлетнюю девочку

17 декабря 2019, 04:38
Фото: ЧС Тюмень в ВК
В Тюмени на пешеходном переходе сбили четырехлетнюю девочку
На улице Барнаульской в Тюмени произошло ДТП с наездом на пешехода.
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Дети

ДТП произошло 16 декабря в вечернее время. Очевидцы утверждают, что водитель иномарки сбил женщину с двумя детьми.

«Очень пострадала четырехлетняя девочка, была в сознании», - рассказали о случившемся очевидцы.

В ГИБДД по Тюменской области подтвердили эту информацию лишь частично. В Госавтоинспекции пояснили, что автомобиль сбил четырехлетнюю девочку, которая шла впереди мамы и не держала ее за руку. Сбитый ребенок не получил серьезных травм.

Также в ГИБДД опровергли слова очевидцев о том, что под колеса автомобиля попали три человека. Женщина и второй ребенок в ДТП не пострадали.

По предварительной версии, водитель не заметил пешеходов, которые переходили дорогу по переходу.

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