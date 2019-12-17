В Тюмени на пешеходном переходе сбили четырехлетнюю девочку

В ГИБДД по Тюменской области подтвердили эту информацию лишь частично. В Госавтоинспекции пояснили, что автомобиль сбил четырехлетнюю девочку, которая шла впереди мамы и не держала ее за руку. Сбитый ребенок не получил серьезных травм.