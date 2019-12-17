В Тюмени ищут спровоцировавшего ДТП водителя Toyota Camry

Сегодня утром, 17 декабря, на тюменской объездной произошло массовое ДТП с участием грузовика, автомобилей «Газель» и Opel, которая в результате аварии перевернулась на бок.
По словам очевидцев, аварию спровоцировал еще один участник дорожного движения на Toyota Camry. Он не стал дожидаться сотрудников ГИБДД и скрылся с место дорожно-транспортного происшествия.
«Водитель Toyota Camry ехал в том же ряду, где и девушка на Opel», - рассказали очевидцы.
Сидевший за рулем Toyota Camry сигнал автоледи и требовал уступить ему дорогу, перестроившись в другой ряд. Она так и сделала, после чего, следом за ней, в другую линию перестроился и водитель Toyota Camry и подрезал девушку на Opel.
Воительница Opel затормозила, чтобы избежать столкновения, «Газель», ехавшая позади, тоже успела снизить скорость, однако водитель грузовика не смог остановить многотонную машину на спуске. В итоге фура въехала в «Газель», а та, в свою очередь, в Opel.
Водителя Toyota Camry разыскивают. В ДТП пострадала девушка, сидевшая за рулем автомобиля Opel.