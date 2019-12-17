Тюменцы жалуются на выброшенные предпринимателями кеги. Чем они опасны?

«Каждый производитель одноразовых кег, как в России, так и в Европе в инструкции по эксплуатации четко разъясняет меры предосторожности, позволяющие безопасно использовать данный вид упаковки. Более того, заводы, работающие с одноразовыми кегами, на коробках и этикетках обязательно информируют пользователей кег о правилах обращения с ними и подчеркивают необходимость сброса давления в кегах после их опустошения. Также в инструкции по эксплуатации данных емкостей сказано, что категорически запрещено выбрасывать ПЭТ-кеги в обычный мусорный контейнер», — добавили в пресс-службе «ТЭО».