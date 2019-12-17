Тюменцы жалуются на выброшенные предпринимателями кеги. Чем они опасны?

17 декабря в группе «ЧС-Тюмень» ВКонтакте появился пост, в котором жители дома на улице Моторостроителей рассказывают о том, как сотрудники магазина разливных напитков выбрасывают кеги в контейнер для жильцов дома.
Моторостроителей 1, 4 подъезд Ч..... дворик и рядом пивные магазины кидают свои отходы, почему обязан платить? Пусть скидываютсяАнонимный комментарий, «ЧС-Тюмень»
В «ТЭО» «Нашему городу» сообщили, что предприниматели обязаны утилизировать отходы, образовавшиеся в результате торговой деятельности самостоятельно. Особенно, если эти отходы несут опасность для окружающих.
Например, пивная кега, попавшая в кадр, довольно нестабильная тара: при воздействии высоких и низких температур она может взорваться. Особенно, если ее ударит гуляющий рядом ребенок.
Действительно ли экономия некоторых предпринимателей может нанести вред здоровью окружающих?
Как сообщает Роструд, 27 октября 2019 года на Тюменском мусоросортировочном заводе произошел несчастный случай.
«Работник производил сортировку твердых коммунальных отходов. Во время выполнения работы, одна из кег лопнула из-за внутреннего давления. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму глаза», — сообщили в ведомстве.
В «Тюменском экологическом объединении» подтвердили, что взрыв кеги произошел из-за того, что ответственное лицо не спустило из кеги давление, перед утилизацией.
«Каждый производитель одноразовых кег, как в России, так и в Европе в инструкции по эксплуатации четко разъясняет меры предосторожности, позволяющие безопасно использовать данный вид упаковки. Более того, заводы, работающие с одноразовыми кегами, на коробках и этикетках обязательно информируют пользователей кег о правилах обращения с ними и подчеркивают необходимость сброса давления в кегах после их опустошения. Также в инструкции по эксплуатации данных емкостей сказано, что категорически запрещено выбрасывать ПЭТ-кеги в обычный мусорный контейнер», — добавили в пресс-службе «ТЭО».