Тюменцы покупают крыс домой как символ 2020 года

В целом по стране спрос на этого грызуна вырос более чем в 2 раза за год. Лидером по росту спроса на домашних крыс оказался Краснодар. Там интерес к грызунам увеличился более чем в 7 раз за 2019 год. Далее следует Казань с ростом спроса более чем в 4,5 раза. Замыкает тройку лидеров по спросу Ижевск, здесь популярность ручных крыс выросла в 4,5 раза.