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Тюменцы покупают крыс домой как символ 2020 года

17 декабря 2019, 07:36
Фото: Наш город / pixabay.com
Тюменцы покупают крыс домой как символ 2020 года
В преддверии Нового года, символом которого является крыса, тюменцы решили обзавестись этим домашним питомцем. Эксперты Авито выяснили соотношение спроса и предложения на этих животных.

Средняя стоимость покупки живой мыши в Тюмени составляет 400 рублей, а сувенир в виде крысы стоит около 350 рублей.

В целом по стране спрос на этого грызуна вырос более чем в 2 раза за год. Лидером по росту спроса на домашних крыс оказался Краснодар. Там интерес к грызунам увеличился более чем в 7 раз за 2019 год. Далее следует Казань с ростом спроса более чем в 4,5 раза. Замыкает тройку лидеров по спросу Ижевск, здесь популярность ручных крыс выросла в 4,5 раза.

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Напомним, что по восточному календарю символом 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Если верить восточной философии, то подстроив свою жизнь под характер животного-покровителя можно добиться немалых успехов.

#Новости#Тюменская область#Новый год#Крысы#Домашние животные#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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