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Тюменцы могут проверить свое здоровье в общественных местах города

17 декабря 2019, 09:16
Фото: Администрация Тюмени
Тюменцы могут проверить свое здоровье в общественных местах города
Послезавтра 18 декабря и в субботу 21 декабря в торгово-развлекательных центрах Тюмени состоится десант здоровья. Акция проводится в рамках национального проекта «Демография». Информация об этом была опубликована на сайте правительства Тюменской области.

Суть проекта — в размещении «палаток здоровья» в общественных местах: 18 декабря их можно посетить в МФК «Магеллан», 21 декабря — в ТРЦ «Фаворит» с 11.30. Там можно будет проверить артериальное давление, загазованность легких курильщиков, вес, водно-жировой состав тела, психоэмоциональное состояние и сердечно-сосудистую систему.

Тюменцам расскажут о принципах здорового образа жизни, дадут рекомендации по сбалансированному питанию и «правильным перекусам». Будет организована дегустация сыра ручной работы, «ПП-десертов» и бездрожжевого хлеба.

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Профилактическая акция проводится в рамках реализации проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», направленного на мотивирование россиян вести здоровый образ жизни, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

Подробности акции можно отследить в социальных сетях аккаунта @tyumenhealthy.

#Новости#Медицина#Здоровье#ТРЦ#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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