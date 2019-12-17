Тюменцы могут проверить свое здоровье в общественных местах города

Суть проекта — в размещении «палаток здоровья» в общественных местах: 18 декабря их можно посетить в МФК «Магеллан», 21 декабря — в ТРЦ «Фаворит» с 11.30. Там можно будет проверить артериальное давление, загазованность легких курильщиков, вес, водно-жировой состав тела, психоэмоциональное состояние и сердечно-сосудистую систему.