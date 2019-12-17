Тюменцы могут проверить свое здоровье в общественных местах города

Суть проекта — в размещении «палаток здоровья» в общественных местах: 18 декабря их можно посетить в МФК «Магеллан», 21 декабря — в ТРЦ «Фаворит» с 11.30. Там можно будет проверить артериальное давление, загазованность легких курильщиков, вес, водно-жировой состав тела, психоэмоциональное состояние и сердечно-сосудистую систему.
Тюменцам расскажут о принципах здорового образа жизни, дадут рекомендации по сбалансированному питанию и «правильным перекусам». Будет организована дегустация сыра ручной работы, «ПП-десертов» и бездрожжевого хлеба.
Профилактическая акция проводится в рамках реализации проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», направленного на мотивирование россиян вести здоровый образ жизни, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
Подробности акции можно отследить в социальных сетях аккаунта @tyumenhealthy.