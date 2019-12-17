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Тюменцы могут лишиться свободы за запуск фейерверков в новогоднюю ночь

17 декабря 2019, 05:40
Фото: 1Mi
Тюменцы могут лишиться свободы за запуск фейерверков в новогоднюю ночь
МЧС по Тюменской области напомнило об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности во время запуска фейерверков.
Сюжет
Тюмень

Чтобы празднование Нового года не закончилось пожаром, тюменцев предупреждают о правилах пожарной безопасности во время запуска фейерверков, а также об ответственности за свои действия.

«В областной столице запуск пиротехники официально разрешен на нескольких площадках. Их список будет опубликован на сайте горадминистрации позднее», - пояснили в ведомстве.

Нарушение правил пожарной безопасности во время запуска фейерверков грозит тюменцам административной ответственностью и штрафом в размере от 2 до 3 тыс. рублей.

При этом, если в результате запуска пиротехники кто-нибудь пострадает или произойдет порча чужого имущества, будет возбуждено уголовное дело, а человек, запустивший фейерверк, может лишиться свободы.

В ночь на 1 января 2019 года из-за запуска фейерверков в неположенных местах произошло два пожара в Тюмени. В них никто не пострадал.

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