Тюменцы могут лишиться свободы за запуск фейерверков в новогоднюю ночь

Чтобы празднование Нового года не закончилось пожаром, тюменцев предупреждают о правилах пожарной безопасности во время запуска фейерверков, а также об ответственности за свои действия.
«В областной столице запуск пиротехники официально разрешен на нескольких площадках. Их список будет опубликован на сайте горадминистрации позднее», - пояснили в ведомстве.
Нарушение правил пожарной безопасности во время запуска фейерверков грозит тюменцам административной ответственностью и штрафом в размере от 2 до 3 тыс. рублей.
При этом, если в результате запуска пиротехники кто-нибудь пострадает или произойдет порча чужого имущества, будет возбуждено уголовное дело, а человек, запустивший фейерверк, может лишиться свободы.
В ночь на 1 января 2019 года из-за запуска фейерверков в неположенных местах произошло два пожара в Тюмени. В них никто не пострадал.