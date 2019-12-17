Тюменцев приглашают 21 декабря на программу «Самый лучший Новый год»

Программу «Самый лучший Новый год», которая 21 декабря пройдет в Комсомольском сквере, посетят и сотрудники ДК «Поиск», они организуют для всех желающих необычные игры, а также серебряное шоу.
«Помимо этого гостей ждет множество танцевальных и подвижных игр, фотозона из огромных живых пайеток «Северное сияние» и другие интерактивные площадки», - заявили в тюменском департаменте культуры.
Украшением праздника станет гигантская «снежная паутина», на ее фоне тюменцы смогут принять участие в различных испытаниях, за которые гостям будут вручать жетоны. Их можно будет обменять на уникальную сувенирную монету.
В рамках программы гостей также научат плести новогодние венки и проведут парад саней «Чудо-сани».