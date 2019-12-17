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Тюменцев приглашают 21 декабря на программу «Самый лучший Новый год»

17 декабря 2019, 08:24
Фото: Департамент культуры города Тюмени
Тюменцев приглашают 21 декабря на программу «Самый лучший Новый год»
Жители и гости областной столице смогут в эту субботу, 21 декабря, поиграть в огромные снежки, об этом рассказали в городском департаменте культуры.

Программу «Самый лучший Новый год», которая 21 декабря пройдет в Комсомольском сквере, посетят и сотрудники ДК «Поиск», они организуют для всех желающих необычные игры, а также серебряное шоу.

«Помимо этого гостей ждет множество танцевальных и подвижных игр, фотозона из огромных живых пайеток «Северное сияние» и другие интерактивные площадки», - заявили в тюменском департаменте культуры.

Украшением праздника станет гигантская «снежная паутина», на ее фоне тюменцы смогут принять участие в различных испытаниях, за которые гостям будут вручать жетоны. Их можно будет обменять на уникальную сувенирную монету.

В рамках программы гостей также научат плести новогодние венки и проведут парад саней «Чудо-сани».

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#Новости#Тюменская область#Новый год#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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