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Тюменское ГИБДД закупило для собственных нужд автомобили Mercedes

17 декабря 2019, 04:58
Фото: gosnomer72 / instagram.com
Тюменское ГИБДД закупило для собственных нужды автомобили Mercedes
В парке автоинспекторов два автомобиля Mercedes-Benz Е-класса.
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Тюмень

Тюменцы в соцсетях обсуждают целесообразность закупки автомобилей марки Mercedes-Benz для Госавтоинспекции. По их мнению, за эти деньги, а стоимость каждого из двух люксовых оценивается в 3 млн рублей, можно было купить три Toyota Сamry.

«Нам постоянно говорят, что нужно поддерживать отечественного производителя, при этом само государство вкладывает деньги в экономику других стран, покупая у них машины и оборудование. Почему нельзя было купить десяток российских машин по цене одного Mercedes», - возмущаются тюменцы в соцсетях.

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Ранее для тюменской Госавтоинспекции закупили 11 автомобилями SKODA Octavia.

#Новости#Тюменская область#ГИБДД#Автомобили#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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