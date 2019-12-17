Тюменское ГИБДД закупило для собственных нужд автомобили Mercedes

«Нам постоянно говорят, что нужно поддерживать отечественного производителя, при этом само государство вкладывает деньги в экономику других стран, покупая у них машины и оборудование. Почему нельзя было купить десяток российских машин по цене одного Mercedes», - возмущаются тюменцы в соцсетях.