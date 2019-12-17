Тюменский областной суд определит судьбу развязки на Червишевском тракте

Истцы утверждают, что нормативные акты Тюменской области, разрешающие возведение автодороги, противоречат федеральным законам РФ. Представители ГУСа Тюменской области и регионального департамента недропользования и экологии выступили в роли ответчиков.
«Постановления 2013 года находятся в пределах полномочий правительства и были приняты с соблюдением установленного порядка», - отметили в возражении на исковое заявление юристы ГУС Тюменской области.
Заседание суда состоится 10 января 2020 года. Споры о строительстве развязки на Червишевском тракте продолжаются с сентября.