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Тюменский областной суд определит судьбу развязки на Червишевском тракте

17 декабря 2019, 11:36
Фото: pixabay.com
Тюменский областной суд определит судьбу развязки на Червишевском тракте
В областном суде встретились стороны предстоящего заседания по иску жителей Комарово и Патрушева к правительству Тюменского региона. Владельцы коттеджей выступили против новой дороги на территории парка «Тополя», сообщает 72.ру.
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Тюмень

Истцы утверждают, что нормативные акты Тюменской области, разрешающие возведение автодороги, противоречат федеральным законам РФ. Представители ГУСа Тюменской области и регионального департамента недропользования и экологии выступили в роли ответчиков.

«Постановления 2013 года находятся в пределах полномочий правительства и были приняты с соблюдением установленного порядка», - отметили в возражении на исковое заявление юристы ГУС Тюменской области.

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Заседание суда состоится 10 января 2020 года. Споры о строительстве развязки на Червишевском тракте продолжаются с сентября.

#Новости#Дороги#ТКАД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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