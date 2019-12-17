Тюменская организация отделалась штрафом за поврежденный водопровод

В прокуратуре Тюменской области рассказали о результатах проверки по факту повреждения водопровода 21 октября в районе улицы Клары Цеткин, 29 в Тюмени.
«В ходе проверки было установлено, что водопровод повредило ООО «АльфаСтрой», которое своими силами устранила повреждение», - пояснили в надзорном ведомстве.
В тот день из-за повреждения водопровода без холодного водоснабжения остались несколько административных зданий и семь многоквартирных жилых домов.
По данному факту было возбуждено административное дело по статье Повреждение объектов и систем водоснабжения.
Вчера, 16 декабря, Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по результатам рассмотрения дела оштрафовало ООО «АльфаСтрой» на 20 тыс. рублей.