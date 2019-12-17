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Тюменская организация отделалась штрафом за поврежденный водопровод

17 декабря 2019, 06:14
Фото: 1Mi
Тюменская организация отделалась штрафом за поврежденный водопровод
Росприроднадзор по инициативе прокуратуры оштрафовал ООО «АльфаСтрой» на 20 тыс. рублей.
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Тюмень

В прокуратуре Тюменской области рассказали о результатах проверки по факту повреждения водопровода 21 октября в районе улицы Клары Цеткин, 29 в Тюмени.

«В ходе проверки было установлено, что водопровод повредило ООО «АльфаСтрой», которое своими силами устранила повреждение», - пояснили в надзорном ведомстве.

В тот день из-за повреждения водопровода без холодного водоснабжения остались несколько административных зданий и семь многоквартирных жилых домов.

На улице Клары Цеткин в Тюмени подрядчик повредил водопровод
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По данному факту было возбуждено административное дело по статье Повреждение объектов и систем водоснабжения.

Вчера, 16 декабря, Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по результатам рассмотрения дела оштрафовало ООО «АльфаСтрой» на 20 тыс. рублей.

#Новости#Проблемы ЖКХ#Штрафы#Прокуратура#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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