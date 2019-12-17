Путь на Кипр: какие льготы получает угольная компания Олега Мисевры?

Вроде бы все эти преференции направлены на то, чтобы пополнить бюджет Сахалина. Однако выяснилось, что одно из подразделений ВГК не дает направить часть доходов в областной бюджет, потому как главный акционер компании — Altraso Ventures Ltd — размещен на Кипре. Сама же ВГК зарегистрирована как организация, уставной капитал которой составляет всего 10 тысяч рублей, а, согласно документам, она занимается консультациями по вопросам, связанным с коммерческой деятельностью и управлением.