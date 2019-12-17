Путь на Кипр: какие льготы получает угольная компания Олега Мисевры?

Крупная угледобывающая компания принадлежит Олегу Мисевре, экс-президенту и совладельцу Сибирской угольной энергетической компании, а также группе ИСТ Александра Несиса. Как пишет oilcapital.ru, чистая прибыль предприятия за 2018 год поднялась до девяти млрд рублей, однако еще пять лет назад этот показатель был ниже окупаемости.
Столь стремительное улучшение дел связано с получением средств от Фонда развития Дальнего Востока, которые направили на проект по созданию глубоководного терминала на базе порта Шахтерск. Эксперты оценили его в 36 млрд рублей, но за пять лет он так и не был реализован.
При этом ВГК смогла получить не только эти средства, но и льготы по налогообложению, приоритет в распределении права на землю и ускоренное получение документов.
Вроде бы все эти преференции направлены на то, чтобы пополнить бюджет Сахалина. Однако выяснилось, что одно из подразделений ВГК не дает направить часть доходов в областной бюджет, потому как главный акционер компании — Altraso Ventures Ltd — размещен на Кипре. Сама же ВГК зарегистрирована как организация, уставной капитал которой составляет всего 10 тысяч рублей, а, согласно документам, она занимается консультациями по вопросам, связанным с коммерческой деятельностью и управлением.
Становится интересно, каким образом “компания-прокладка” со счетами и ключевым акционером на Кипре смогла получить настолько большие деньги от государства и налоговые льготы в регионе, в очередной раз проявляющем недовольство в нехватке бюджетных средств. Ответить на этот вопрос предстоит Фонду развития Дальнего Востока и руководству Минвостокразвития.