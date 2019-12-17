Образование в Англии: как выбрать частную школу или вуз

Подавать заявки у зарубежные учебные заведения нужно в феврале-марте, к этому времени вам понадобится подготовить переводы ряда документов. Поэтому стоит максимально оперативно определиться с перечнем заведений, куда вы хотите подать заявки (можно сразу в несколько, чтобы увеличить шансы и выбирать из одобривших). Запросите перечень документов, у каждой школы он может так или иначе отличаться. Отправьте переводы, и уже к маю-июню ждите информацию: приглашают вашего ребёнка в конкретное учебное заведение или пока поставили в резерв.