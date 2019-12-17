Образование в Англии: как выбрать частную школу или вуз

Современные школы, колледжи и университеты в Великобритании и Англии открыты для студентов со всего мира. Как же выбрать учебное заведение, чтобы ребёнку было комфортно, интересно и перспективно в нём обучаться?
В первую очередь, стоит определиться, в каком возрасте вы хотите направить ребёнка на обучение за рубеж. Школы в Англии и Великобритании работают для иностранных детей старше 14 лет. Таким образом, вы можете послать ребёнка на обучение уже после средней школы - то есть после седьмого класса российского учебного заведения.
Также можно начать учёбу в Европе после окончания школы. Колледжи и университеты Англии принимают абитуриентов из-за границы с таким же удовольствием, что и школы.
Из более чем двух тысяч частных школ лучше всего присмотреться к топ-20 лучших школ Англии и Великобритании, а потом, при необходимости, расширить список до первой сотни.
Подбирая вуз для ребёнка, изучите педагогический состав учреждения. Преимуществом станут титулованные педагоги с большим опытом работы, знаменитыми учениками с успешной карьерой. Особенно стоит обращать внимание на результаты выпускников по профильным предметам, которые вы выбираете для своего ребёнка.
Найти информацию о школах можно в том числе в отзывах родителей учеников на сайте компании Smapse Education. Изучите мнения реальных людей - они расскажут об условиях обучения и проживания, педагогах, материальном обеспечении в школе. Полезно сравнивать рекламные проспекты учреждений с реальными отзывами их учеников, это позволит составить более полную картину.
Поскольку ребёнок переезжает жить в другую страну, его родителей хотят обеспечить не только качественным образованием, но и благоустроенным бытом и разнообразным досугом. Многие учебные учреждения Англии и Великобритании не только предоставляют студентам достойное образование, но и заботятся о здоровье и развитии своих подопечных. Спортивные команды от учебных заведений, а также оборудованные тренажерные залы помогут ребёнку поддерживать хорошую форму и заниматься спортом.
Подавать заявки у зарубежные учебные заведения нужно в феврале-марте, к этому времени вам понадобится подготовить переводы ряда документов. Поэтому стоит максимально оперативно определиться с перечнем заведений, куда вы хотите подать заявки (можно сразу в несколько, чтобы увеличить шансы и выбирать из одобривших). Запросите перечень документов, у каждой школы он может так или иначе отличаться. Отправьте переводы, и уже к маю-июню ждите информацию: приглашают вашего ребёнка в конкретное учебное заведение или пока поставили в резерв.
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