Низкая стоимость проектных работ может снизить эффективность капремонта в Тюмени

По словам депутата тюменской городской думы Юрия Баранчука, причиной нежелания организаций сотрудничать с властями стала небольшая себестоимость проектных работ. Более того, некоторые компании приходится уговаривать участвовать в электронных аукционах.
«Проектным организациям не выгодно заходить на объект. Видов работы там немного, а отчетности целая гора», - отметил депутат.
Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов заверил, в начале 2020 года стоимость проектных работ пересмотрят. В следующем году в областной столице необходимо выполнить капремонт на сумму в 4 млрд рублей.