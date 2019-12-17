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Низкая стоимость проектных работ может снизить эффективность капремонта в Тюмени

17 декабря 2019, 12:44
Фото: 1Mi
Низкая стоимость проектных работ может снизить эффективность капремонта
Низкая активность подрядных организаций может снизить эффективность программы капитального ремонта в Тюмени, сообщает URA.RU.
Сюжет
Тюмень

По словам депутата тюменской городской думы Юрия Баранчука, причиной нежелания организаций сотрудничать с властями стала небольшая себестоимость проектных работ. Более того, некоторые компании приходится уговаривать участвовать в электронных аукционах.

«Проектным организациям не выгодно заходить на объект. Видов работы там немного, а отчетности целая гора», - отметил депутат.

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Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов заверил, в начале 2020 года стоимость проектных работ пересмотрят. В следующем году в областной столице необходимо выполнить капремонт на сумму в 4 млрд рублей.

#Новости#Программа по капремонту#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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