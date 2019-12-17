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Из горящего дома на Пермякова в Тюмени эвакуировали жильцов

17 декабря 2019, 10:00
Фото: ЧС Тюмень
В многоэтажке на улице Пермякова горит одна из квартир
На улице Пермякова в Тюмени произошел пожар.
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Тюмень

В Тюмени на улице Пермякова 58 горит квартира на первом этаже здания. Судя по фото, опубликованном в одной из тюменских групп в соцсетях, пожар начался недавно. На снимке рядом с горящим зданием нет пожарных машин.

Жители соседних домов сообщают, что к месту ЧП едут семь пожарных машин.

«Сколько было случаев, когда люди собирались до приезда пожарных и помогали тушить огонь и выбираться с верхних этажей», - негодуют тюменцы, призывающие не бросать пострадавших в беде.

Еще один подписчик группы, в котором было размещено сообщение о пожаре, пояснил, что он, если бы был рядом, бросился на помощь, а не стоял и ждал пока приедут пожарные и спасатели.

В МЧС по региону прокомментировали произошедшее и пояснили, что на месте работают семь дымозащитных расчетов. Из горящего здания спасли пять человек, еще 20 эвакуировали.

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#Новости#Тюменская область#Пожары#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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