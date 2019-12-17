Из горящего дома на Пермякова в Тюмени эвакуировали жильцов

В Тюмени на улице Пермякова 58 горит квартира на первом этаже здания. Судя по фото, опубликованном в одной из тюменских групп в соцсетях, пожар начался недавно. На снимке рядом с горящим зданием нет пожарных машин.
Жители соседних домов сообщают, что к месту ЧП едут семь пожарных машин.
«Сколько было случаев, когда люди собирались до приезда пожарных и помогали тушить огонь и выбираться с верхних этажей», - негодуют тюменцы, призывающие не бросать пострадавших в беде.
Еще один подписчик группы, в котором было размещено сообщение о пожаре, пояснил, что он, если бы был рядом, бросился на помощь, а не стоял и ждал пока приедут пожарные и спасатели.
В МЧС по региону прокомментировали произошедшее и пояснили, что на месте работают семь дымозащитных расчетов. Из горящего здания спасли пять человек, еще 20 эвакуировали.