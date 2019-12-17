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Большинство тюменцев планирует отказаться от живых елей в Новый год

17 декабря 2019, 06:33
Фото: Наш город / 1Mi
Большинство тюменцев планирует отказаться от живых елей на Новый год.
Тюменцы отдают предпочтение искусственным елям, об этом свидетельствуют данные публичного опроса, который провел «Наш город».

В преддверии новогодних торжеств «Наш город» выяснил, какой символ праздника по душе тюменцам – искусственный или настоящий. Подавляющее большинство – почти 70% участников опроса заявили, что они заботятся о природе, поэтому будут наряжать искусственную елку.

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Дух праздника хотят ощутить порядка 14% респондентов. Для новогоднего антуража, по их мнению, необходимо только живое хвойное дерево. Практически каждый десятый опрошенный ответил, что вообще не устанавливает и не наряжает зимнее дерево. В меньшинстве оказались те, кто покупает на Новый год еловые ветки, а тех, кто предпочитает новогоднюю елку ручной работы из подручных средств не оказалось вовсе.

#Новости#Праздники#Общество#Зима#Новый год#Тюмень#Виктория Ахремчук
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