Большинство тюменцев планирует отказаться от живых елей в Новый год

Дух праздника хотят ощутить порядка 14% респондентов. Для новогоднего антуража, по их мнению, необходимо только живое хвойное дерево. Практически каждый десятый опрошенный ответил, что вообще не устанавливает и не наряжает зимнее дерево. В меньшинстве оказались те, кто покупает на Новый год еловые ветки, а тех, кто предпочитает новогоднюю елку ручной работы из подручных средств не оказалось вовсе.