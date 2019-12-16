Во вторник в Тюмени ожидается до - 8 градусов и небольшой снег

Южный ветер 17 декабря принесет с собой небольшое потепление. Температура воздуха в областной столице будет колебаться от – 8 до – 11 градусов. Влажность воздуха составит 83%, максимальная скорость ветра – 6 метров в секунду. С 11:00 до 20::00 в городе пройдёт небольшой снег. Осадки возможны до конца недели.