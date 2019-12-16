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Во вторник в Тюмени ожидается до - 8 градусов и небольшой снег

16 декабря 2019, 15:14
Фото: pixabay.com
погода
Во вторник в Тюмени ожидается до – 8 градусов. Синоптики отмечают, что весь день в областной столице будет пасмурно.
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Тюмень

Южный ветер 17 декабря принесет с собой небольшое потепление. Температура воздуха в областной столице будет колебаться от – 8 до – 11 градусов. Влажность воздуха составит 83%, максимальная скорость ветра – 6 метров в секунду. С 11:00 до 20::00 в городе пройдёт небольшой снег. Осадки возможны до конца недели.

Пасмурная погода ожидается 18 и 19 декабря. Средняя температура воздуха в эти дни составит – 10 градусов. Резкое понижение температуры возможно в воскресенье. Столбики термометров опустятся до – 20.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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