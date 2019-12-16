ВКонтакте представила тематические ленты от экспертов и алгоритмов

«Мы верим в алгоритмы. Но есть вещи, которые не поддаются цифрам и формулам. Люди лучше нейронных сетей разбираются в вопросах эстетики и искусства, понимают шутки и улавливают настроение поста. Поэтому мы придумали решение, объединяющее сильные стороны людей и алгоритмов. Благодаря системе экспертов тематические ленты смогут не только соответствовать трендам, но и задавать их, помогать находить новую аудиторию как признанным авторам, так и начинающим, а ещё — радовать читателей качественным контентом».