nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ялуторовске женщина украла деньги у отца своего сожителя

16 декабря 2019, 03:46
Фото: 1Mi
В Ялуторовске женщина украла деньги у отца своего сожителя
Владелец карты лишился 28 тыс. рублей, которые откладывал на карту, рассказали в УМВД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В полицию Ялуторовска обратился мужчина, с карты которого пропали деньги. Ранее карта, которая хранилась у него дом в ящике стола, пропала.

По данному факту было начато расследование. По словам владельца карты, в его доме никого не было, кроме сына вместе со своей сожительницей. Как позже выяснилось, карту украла женщина, которая обнаружила ее во время уборки.

«Карта лежала в конверте вместе с PIN-кодом», - рассказали сотрудники полиции.

О том, что картой завладела будущая невестка заявителя, стало известно после изучения записей с камер банкомата, в котором небольшими суммами снимали деньги. Ущерб от действий злоумышленницы составил 28 тыс. рублей.

По словам женщины, она снимала деньги с чужой карты в банкомате и переводила их на свою карту. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта».

Материалы по теме
В Тюменской области участились случаи хищения средств с банковских карт
#Новости#Тюменская область#Кража#Ялуторовск#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25