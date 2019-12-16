В Ялуторовске женщина украла деньги у отца своего сожителя

В полицию Ялуторовска обратился мужчина, с карты которого пропали деньги. Ранее карта, которая хранилась у него дом в ящике стола, пропала.
По данному факту было начато расследование. По словам владельца карты, в его доме никого не было, кроме сына вместе со своей сожительницей. Как позже выяснилось, карту украла женщина, которая обнаружила ее во время уборки.
«Карта лежала в конверте вместе с PIN-кодом», - рассказали сотрудники полиции.
О том, что картой завладела будущая невестка заявителя, стало известно после изучения записей с камер банкомата, в котором небольшими суммами снимали деньги. Ущерб от действий злоумышленницы составил 28 тыс. рублей.
По словам женщины, она снимала деньги с чужой карты в банкомате и переводила их на свою карту. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта».