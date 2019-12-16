В Тюменской области подвели итоги года по травматизму на производстве

По его словам, почти 50% несчастных случаев произошла на стройке и обрабатывающем производстве.
«С тяжелыми последствиями было зафиксировано 35 происшествий, еще 12 несчастных случаев со смертельным исходом», - заявил Владимир Ташлыков.
По сравнению с прошлым годом, в 2019 году показатели происшествий на производстве ниже. В 2018 году на рабочем месте погибли 18 человек, в этом - 15.
В этом году семь человек получили травмы или погибли упав с высоты, чаще всего такие случаи происходят на стройке.