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В Тюменской области подвели итоги года по травматизму на производстве

16 декабря 2019, 06:44
Фото: 1Mi
В Тюменской области подвели итоги года по травматизму на производстве
В регионе за 11 месяцев уходящего года на производстве произошло более 50 несчастных случаев, об этом рассказал заместитель руководителя Госинспекции труда по Тюменской области Владимир Ташлыков.
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Тюмень

По его словам, почти 50% несчастных случаев произошла на стройке и обрабатывающем производстве.

«С тяжелыми последствиями было зафиксировано 35 происшествий, еще 12 несчастных случаев со смертельным исходом», - заявил Владимир Ташлыков.

По сравнению с прошлым годом, в 2019 году показатели происшествий на производстве ниже. В 2018 году на рабочем месте погибли 18 человек, в этом - 15.

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В этом году семь человек получили травмы или погибли упав с высоты, чаще всего такие случаи происходят на стройке.

#Новости#Травматизм#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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