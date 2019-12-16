В Тюменском районе реализуется национальный проект «Цифровая экономика»

«Цифровая экономика» активно внедряется и в школы районы. За 2019 год открылись три класса программирования «АйТиЛаб» в Каменской, Новотарманской и Каскаринской школах, три класса соревновательной робототехники в Ембаевской им. Аширбекова, Муллашинской и Новотарманской школах, классы робототехники - в Богандинской № 2, Созоновской и Успенской школах.