В Тюменском районе реализуется национальный проект «Цифровая экономика»

В 2019 году в Тюменском районе была проведена масштабная работа по реализации национального проекта «Цифровая экономика».
Бесперебойный выход в сеть появился в 24 учреждениях: в 11 школах, в восьми ФАПах и в пяти муниципальных администрациях.
50 служащих из районной администрации и подведомственных учреждений прошли обучение по программе «CDO – управление, основанное на данных» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
«Цифровая экономика» активно внедряется и в школы районы. За 2019 год открылись три класса программирования «АйТиЛаб» в Каменской, Новотарманской и Каскаринской школах, три класса соревновательной робототехники в Ембаевской им. Аширбекова, Муллашинской и Новотарманской школах, классы робототехники - в Богандинской № 2, Созоновской и Успенской школах.
Старшее поколение также не осталось в стороне. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в текущем году в мобильном классе программы повышения компьютерной грамотности «Расширяя горизонты» прошли обучение 310 жителей поселков Боровский, Винзили, Московский, Богандинский, сел Мальково, Горьковка, Онохино, Кулаково, Успенка, Ембаево, Чикча, Каменка и Борки.
Реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура», курирует областной департамент информатизации. В следующем году к интернету будут подключены еще 59 важных соцобъектов Тюменского района, в том числе 30 школ, 17 ФАПов, девять администраций и т.д.
Национальная программа "Цифровая экономика РФ" представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ. Нацпроект «Цифровая экономика» включает в себя шесть федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность».