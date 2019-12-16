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В Тюмени в 2023 году появится новый парк

16 декабря 2019, 12:53
Фото: «Наш город»
Как предполагают чиновники, парк появится в 2023 году.
В районе Тюменская слобода через четыре года появится парк, об этом подробно рассказал руководитель Главного управления строительства Сергей Шустов. Как передаёт корреспондент «Нашего города» об этом он заявил сегодня на встрече с инициативной группой жителей Комарова.

«Я думаю, что через года через три-четыре там будет хороший парк, в котором можно будет не только погулять и отдыхать, но и позаниматься спортом», — сказал глава областного ГУСа Сергей Шустов.

Как предполагают чиновники, парк появится в 2023 году.

«В 2020 году состоится санитарно-оздоровительные мероприятия на месте, где планируется парк размером 38 га. На нем нужно провести лесоустройство», — сказал руководитель управы Калининского округа Владимир Кильтау.

Он добавил, что сейчас идут торги для этих мероприятий. Затем будет разработана концепция, потом ее вынесут на всеобщее обсуждение, а после — на публичные слушания. Он вспомнил, что такой же алгоритм действий был с лесопарком «Затюменский».

Далее утверждённую концепцию вынесут на проектирование. Затем необходимо будет сделать государственную и экологическую экспертизы.

Жители «Тюменской слободы» предложили назвать парк в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Материал для размышления», — отметил Шустов.

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