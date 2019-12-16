В Тюмени в 2023 году появится новый парк

Он добавил, что сейчас идут торги для этих мероприятий. Затем будет разработана концепция, потом ее вынесут на всеобщее обсуждение, а после — на публичные слушания. Он вспомнил, что такой же алгоритм действий был с лесопарком «Затюменский».