В Тюмени в 2023 году появится новый парк

«Я думаю, что через года через три-четыре там будет хороший парк, в котором можно будет не только погулять и отдыхать, но и позаниматься спортом», — сказал глава областного ГУСа Сергей Шустов.
Как предполагают чиновники, парк появится в 2023 году.
«В 2020 году состоится санитарно-оздоровительные мероприятия на месте, где планируется парк размером 38 га. На нем нужно провести лесоустройство», — сказал руководитель управы Калининского округа Владимир Кильтау.
Он добавил, что сейчас идут торги для этих мероприятий. Затем будет разработана концепция, потом ее вынесут на всеобщее обсуждение, а после — на публичные слушания. Он вспомнил, что такой же алгоритм действий был с лесопарком «Затюменский».
Далее утверждённую концепцию вынесут на проектирование. Затем необходимо будет сделать государственную и экологическую экспертизы.
Жители «Тюменской слободы» предложили назвать парк в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
«Материал для размышления», — отметил Шустов.