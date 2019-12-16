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В Тюмени поезд протаранил машину на переезде

16 декабря 2019, 05:50
Фото: «Авто Тюмень» в ВК
В Тюмени поезд протаранил машину на переезде
В тюменских группах в соцсетях очевидцы ДТП легкового автомобиля с поездом опубликовали фотографии произошедшего.
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Тюмень

Необычная авария произошла сегодня ночью в районе улицы Чаркова. Факт происшествия подтвердили в ГИБДД по Тюменской области, а также в транспортной полиции города.

«Скорее всего водитель не заметил знак «Стоп» перед железнодорожным переездом или попросту забыл, что нельзя переезжать через пути не убедившись в безопасности своего маневра», - предположил один из подписчиков группы, в которой был опубликован снимок с места происшествия.

В ГИБДД по региону, комментируя произошедшее, заявили, что в ДТП никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#Новости#ДТП#Тюменская область#Поезда#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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