В Тюмени поезд протаранил машину на переезде

«Скорее всего водитель не заметил знак «Стоп» перед железнодорожным переездом или попросту забыл, что нельзя переезжать через пути не убедившись в безопасности своего маневра», - предположил один из подписчиков группы, в которой был опубликован снимок с места происшествия.