В Тюмени поезд протаранил машину на переезде

Необычная авария произошла сегодня ночью в районе улицы Чаркова. Факт происшествия подтвердили в ГИБДД по Тюменской области, а также в транспортной полиции города.
«Скорее всего водитель не заметил знак «Стоп» перед железнодорожным переездом или попросту забыл, что нельзя переезжать через пути не убедившись в безопасности своего маневра», - предположил один из подписчиков группы, в которой был опубликован снимок с места происшествия.
В ГИБДД по региону, комментируя произошедшее, заявили, что в ДТП никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.