Тюменцы сообщают о строителях, работающих на крыше без страховки

По словам девушки, совсем недавно, во время чистки крыши похожего дома, с пятого этажа упал мужчина. Спасти его не удалось. «Дай Бог, у них все будет хорошо, и никто не пострадает. Но разве люди не должны учиться на чужих ошибках?», — недоумевает девушка.