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Тюменцы сообщают о строителях, работающих на крыше без страховки

16 декабря 2019, 11:50
Фото: Читатель "Наш город"
Строители работают на крыше без страховки
С риском для жизни. Строители без страховочных тросов ведут ремонтные работы на крыше тюменской многоэтажки. Сообщила «Нашему городу» Тюменка.
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Тюмень

Читатель «Нашего города» Ирина сообщила о вопиющем случае нарушении техники безопасности: на крыше жилого дома по улице Одесской, 39 ходит мужчина, предположительно, работник фирмы, выполняющей капремонт крыши здания. Инцидент произошел сегодня, 16 декабря около 15 часов дня.

Мужчина идет по крыше без страховочного троса. Судя по количеству снега, от трагедии его отделяет только чудо.
Фото: Читатель "Наш город"

На видеозаписи отчетливо видно, что у мужчины отсутствует страховочный трос. В случае, если строитель соскользнет с заснеженной крыши — результат будет трагичным.

По словам девушки, совсем недавно, во время чистки крыши похожего дома, с пятого этажа упал мужчина. Спасти его не удалось. «Дай Бог, у них все будет хорошо, и никто не пострадает. Но разве люди не должны учиться на чужих ошибках?», — недоумевает девушка.

Инспектор государственной инспекции труда в Тюменской области Ангелина Метрясова рассказала «Нашему городу», что выполнение работ на крыше без страховочного пояса, попадает под ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

За необеспечение работников индивидуальными средствами защиты должностному лицу грозит штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей, а юридическому лицу от 100 до 150 тыс. рублей.

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