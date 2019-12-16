Тюменцы сообщают о строителях, работающих на крыше без страховки

Читатель «Нашего города» Ирина сообщила о вопиющем случае нарушении техники безопасности: на крыше жилого дома по улице Одесской, 39 ходит мужчина, предположительно, работник фирмы, выполняющей капремонт крыши здания. Инцидент произошел сегодня, 16 декабря около 15 часов дня.
На видеозаписи отчетливо видно, что у мужчины отсутствует страховочный трос. В случае, если строитель соскользнет с заснеженной крыши — результат будет трагичным.
По словам девушки, совсем недавно, во время чистки крыши похожего дома, с пятого этажа упал мужчина. Спасти его не удалось. «Дай Бог, у них все будет хорошо, и никто не пострадает. Но разве люди не должны учиться на чужих ошибках?», — недоумевает девушка.
Инспектор государственной инспекции труда в Тюменской области Ангелина Метрясова рассказала «Нашему городу», что выполнение работ на крыше без страховочного пояса, попадает под ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
За необеспечение работников индивидуальными средствами защиты должностному лицу грозит штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей, а юридическому лицу от 100 до 150 тыс. рублей.