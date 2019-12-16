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Тюменец фиктивно зарегистрировал в квартире 165 мигрантов

16 декабря 2019, 12:21
Фото: 1Mi
Тюменец фиктивно зарегистрировал в квартире 165 мигрантов
В Тюмени вынесен приговор жителю областной столицы за фиктивную регистрацию 165 мигрантов. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, отметили в Ленинском районном суде.
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Тюмень

Подсудимый признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан и краже. По версии следователей, обвиняемый с апреля по август 2018 года через МФЦ зарегистрировал в двухкомнатной квартире отца десятки мигрантов из Азербайджана, Армении, Казахстана.

«Злоумышленник получил четыре года колонии строгого режима», - отметили в прокуратуре Тюменской области.

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В октябре 2019 года тюменский суд признал брак местной жительницы и мигранта недействительным. Следователи выяснили, что 43-летняя женщина вышла замуж из-за ремонта в квартире.

#Новости#Прокуратура#Нелегальные мигранты#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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