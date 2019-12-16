Тюменец фиктивно зарегистрировал в квартире 165 мигрантов

Подсудимый признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан и краже. По версии следователей, обвиняемый с апреля по август 2018 года через МФЦ зарегистрировал в двухкомнатной квартире отца десятки мигрантов из Азербайджана, Армении, Казахстана.
«Злоумышленник получил четыре года колонии строгого режима», - отметили в прокуратуре Тюменской области.
В октябре 2019 года тюменский суд признал брак местной жительницы и мигранта недействительным. Следователи выяснили, что 43-летняя женщина вышла замуж из-за ремонта в квартире.