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Погода в Тюмени меняется от потепления к похолоданию

16 декабря 2019, 01:02
Фото: Наш город / 1Mi
Погода в Тюмени скачет из-за трансформации глобального потепления в похолод
Температура воздуха в России зимой постоянно скачет из-за изменения климата. Глобальное потепление трансформируется в глобальное похолодание, сообщает URA.ru.

Уже в 2030 году россияне почувствуют значительное изменение климата», — отметил профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский.

Аномальное потепление в европейской части России метеоролог связывает с изменением зональных потоков.

«Сейчас приходят воздушные массы с юга. Из-за этого погода меняется. Летом становится холодно, а зимой — тепло», — подчеркнул эксперт.

«Наш город» недавно писал, что погоду в Тюмени можно сравнить с американскими горками. Например, вечером день может закончиться с минусовой температурой воздуха, а утром в городе будет «плюс».

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На следующей неделе, по данным Гисметео, до 20 декабря в Тюмени продержится обычная погода без особых признаков тепла или холода — в среднем до -12. С 20 декабря метеоусловия возьмут старт на постепенное понижение, доведя свой разгон до -40 градусов лютой стужи к концу декабря 2019 года.

Сегодня в Тюмени будет -12 градусов, переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный порывами от 2 до 5 м/с.

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