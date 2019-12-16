Погода в Тюмени меняется от потепления к похолоданию

Уже в 2030 году россияне почувствуют значительное изменение климата», — отметил профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Олег Покровский.
Аномальное потепление в европейской части России метеоролог связывает с изменением зональных потоков.
«Сейчас приходят воздушные массы с юга. Из-за этого погода меняется. Летом становится холодно, а зимой — тепло», — подчеркнул эксперт.
«Наш город» недавно писал, что погоду в Тюмени можно сравнить с американскими горками. Например, вечером день может закончиться с минусовой температурой воздуха, а утром в городе будет «плюс».
На следующей неделе, по данным Гисметео, до 20 декабря в Тюмени продержится обычная погода без особых признаков тепла или холода — в среднем до -12. С 20 декабря метеоусловия возьмут старт на постепенное понижение, доведя свой разгон до -40 градусов лютой стужи к концу декабря 2019 года.
Сегодня в Тюмени будет -12 градусов, переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный порывами от 2 до 5 м/с.