Погода в Тюмени меняется от потепления к похолоданию

На следующей неделе, по данным Гисметео, до 20 декабря в Тюмени продержится обычная погода без особых признаков тепла или холода — в среднем до -12. С 20 декабря метеоусловия возьмут старт на постепенное понижение, доведя свой разгон до -40 градусов лютой стужи к концу декабря 2019 года.