Эконом для гурманов: «Россия» изменила меню для пассажиров рейса Петербург-Тюмень

Внутри сэндвичей находятся омлет, два вида ароматного сыра, ветчина и маринованный огурец. На обратном рейсе пассажирам предложат бутерброд на «фитнес-булочке» с ветчиной, сыром и нежным кремом из оливок. Авиакомпания разработала четыре оригинальных рецепта, на рейсах они будут меняться раз в полтора месяца. Благодаря инновационной упаковке продукция всегда будет свежей. Кстати, такую же упаковку используют для сохранения питания в бизнес-классе.