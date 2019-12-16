Эконом для гурманов: «Россия» изменила меню для пассажиров рейса Петербург-Тюмень

Новое меню представят на рейсах продолжительностью от 2,5 до 4 часов. Сегодня «Россия» стала первой отечественной авиакомпанией, которая обеспечивает пассажиров экономкласса горячими сэндвичами. Об этом сообщила rostovgazeta.ru.
Внутри сэндвичей находятся омлет, два вида ароматного сыра, ветчина и маринованный огурец. На обратном рейсе пассажирам предложат бутерброд на «фитнес-булочке» с ветчиной, сыром и нежным кремом из оливок. Авиакомпания разработала четыре оригинальных рецепта, на рейсах они будут меняться раз в полтора месяца. Благодаря инновационной упаковке продукция всегда будет свежей. Кстати, такую же упаковку используют для сохранения питания в бизнес-классе.
Что касается меню «России» на более продолжительных рейсах, то оно не изменилось: пассажирам предложат обед и десерт. Бортовое питание авиакомпания обновляет в течение года, большое внимание уделяя гастрономическим интересам и высочайшему качеству.
Обновление питания – это не единственный шаг авиакомпании по улучшению сервиса. Сегодня в лайнерах перевозчика доступна внутренняя сеть Wi-Fi, во время полета пассажиры могут посмотреть любимый фильм или послушать музыку. Детям выдают дорожные наборы, которые учитывают возраст. Обновленные дорожные наборы разработаны и для пассажиров бизнес-класса.