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В тюменском селе Нижняя Тавда продают футуристический дом

15 декабря 2019, 06:59
Фото: Наш город / 1Mi
В тюменском селе Нижняя Тавда продают футуристический дом
В Нижней Тавде продают круглый дом, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

Он был построен в форме шара, а его окна были выполнены в форме треугольника.

«Здание площадью 150 квадратных метров возвели в этом году. Внутри находятся витая лестница и три комнаты. Подключение к электричеству оплачено. Размер участка — 17 соток, высокое чистое место», — говорит автор в своем объявлении о продаже.

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Дом позиционируется как помещение со свободной планировкой, где можно реализовать любое дизайн-решение. Его стартовая цена была 5 млн рублей, сейчас постройка оценивается в 2 млн рублей.

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