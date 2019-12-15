В тюменском селе Нижняя Тавда продают футуристический дом

Он был построен в форме шара, а его окна были выполнены в форме треугольника.
«Здание площадью 150 квадратных метров возвели в этом году. Внутри находятся витая лестница и три комнаты. Подключение к электричеству оплачено. Размер участка — 17 соток, высокое чистое место», — говорит автор в своем объявлении о продаже.
Дом позиционируется как помещение со свободной планировкой, где можно реализовать любое дизайн-решение. Его стартовая цена была 5 млн рублей, сейчас постройка оценивается в 2 млн рублей.