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В Тюмени выпустили календарь с правополушарными детскими рисунками

15 декабря 2019, 13:05
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени выпустили календарь с правополушарными детскими рисунками
В Тюмени издали благотворительный календарь с детскими рисунками, сообщает Вслух.ру.
Сюжет
Дети

Численник называется «Доброе дело». Его картинки дети нарисовали в технике правополушарного рисования. Настольный календарь был создан для продажи. Вырученные средства направят на помощь детям-сиротам и несовершеннолетним, которые остались без попечения.

«Это предполагает, что дети рисуют без шаблона, они не знают, что у них получится — и это настоящее творчество», — поясняет президент организации «Тепло души детям-сиротам» Юлия Тараканова.

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Календари продаются на железнодорожном вокзале, в аэропорту и в сувенирных лавках «Подари Тюмень» музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

#Новости#Детское творчество#Дети#Благотворительность#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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