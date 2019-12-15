В Тюмени выпустили календарь с правополушарными детскими рисунками

Численник называется «Доброе дело». Его картинки дети нарисовали в технике правополушарного рисования. Настольный календарь был создан для продажи. Вырученные средства направят на помощь детям-сиротам и несовершеннолетним, которые остались без попечения.
«Это предполагает, что дети рисуют без шаблона, они не знают, что у них получится — и это настоящее творчество», — поясняет президент организации «Тепло души детям-сиротам» Юлия Тараканова.
Календари продаются на железнодорожном вокзале, в аэропорту и в сувенирных лавках «Подари Тюмень» музейного комплекса им. И. Я. Словцова.