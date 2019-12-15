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В Тюмени есть центр, где за обстановкой в городе следят с 1,5 тыс. видео-камер

15 декабря 2019, 07:30
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени есть центр, где за обстановкой в городе следят с 1,5 тыс. видео-ка
С 2018 года в Тюмени действует единый центр оперативного реагирования (ЕЦОР). В администрации Тюмени рассказали о подробностях его функционирования.
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Тюмень

«Для удобства горожан в 2018 году в единый центр помощи объединили несколько структур. Сейчас ЕЦОР дает справочную информацию о работе городских служб, принимает экстренные вызовы на номер 112, а также координирует и анализирует работу экстренных служб», — рассказал его руководитель Александр Ильин.

ЕЦОР объединяет в себе три структуры - единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС), центр информирования населения (45-15-20) и центр обработки вызовов Системы-112.

Одной из функций диспетчерской службы является оповещение населения о чрезвычайной ситуации. В случае ЧС включатся звуковые сирены, а ЕДДС станет ситуационным центром, где будут приниматься стратегически важные решения по ликвидации происшествий.

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В оперативном зале находится видеостена, где транслируется информация с 1,5 тыс. камер Тюмени. Здесь в режиме онлайн видно, как работает коммунальная техника, где произошли аварийно-коммунальные ситуации и другая оперативная информация.

#Новости#Общество#Видеосистемы наблюдения#Чрезвычайная ситуация#Тюмень#Рузиля Райтер
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