В Тюмени есть центр, где за обстановкой в городе следят с 1,5 тыс. видео-камер

«Для удобства горожан в 2018 году в единый центр помощи объединили несколько структур. Сейчас ЕЦОР дает справочную информацию о работе городских служб, принимает экстренные вызовы на номер 112, а также координирует и анализирует работу экстренных служб», — рассказал его руководитель Александр Ильин.
ЕЦОР объединяет в себе три структуры - единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС), центр информирования населения (45-15-20) и центр обработки вызовов Системы-112.
Одной из функций диспетчерской службы является оповещение населения о чрезвычайной ситуации. В случае ЧС включатся звуковые сирены, а ЕДДС станет ситуационным центром, где будут приниматься стратегически важные решения по ликвидации происшествий.
В оперативном зале находится видеостена, где транслируется информация с 1,5 тыс. камер Тюмени. Здесь в режиме онлайн видно, как работает коммунальная техника, где произошли аварийно-коммунальные ситуации и другая оперативная информация.