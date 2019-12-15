В Тюмени есть центр, где за обстановкой в городе следят с 1,5 тыс. видео-камер

«Для удобства горожан в 2018 году в единый центр помощи объединили несколько структур. Сейчас ЕЦОР дает справочную информацию о работе городских служб, принимает экстренные вызовы на номер 112, а также координирует и анализирует работу экстренных служб», — рассказал его руководитель Александр Ильин.