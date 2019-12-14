В Тюмени жильцы не знали, что их территорию отдали под застройку новых высоток

Эта компания, согласно договору с администрацией, должна возвести на месте, где сейчас расположены частные дома, жилые высотки.
«Такое решение было принято в 2016 году, когда возник вопрос о переселении людей из ветхого жилья на улице Дамбовской. Вместе со старыми двухэтажками на участке оказались и благоустроенные частные дома», — отмечается в сообщении.
За них владельцам предлагают денежную компенсацию. Чью-то недвижимость оценивают в 4,5 млн рублей, у других — в почти 2 млн рублей. Но люди не собираются покидать место, где они проживали поколениями на протяжении нескольких лет.
«Теперь нас выживают. В суд подают за то, что мы живем на своей территории. Скрытые угрозы поступают. Люди из службы безопасности намекали, что дома могут гореть, трактор может случайно в огород заехать», — рассказал собственник одного из домов Сергей Юргенсон.
Фирма «Аква-Инвест» через суд просила принудить семью Юргенсон продать свой большой дом (300 квадратов) с землей за 12 млн рублей. Владельцы суд выиграли, но застройщик подал апелляцию. По остальным жильцам частных домов на Барабинской иски еще не рассматривались.