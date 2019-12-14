В Тюмени жильцы не знали, что их территорию отдали под застройку новых высоток

«Теперь нас выживают. В суд подают за то, что мы живем на своей территории. Скрытые угрозы поступают. Люди из службы безопасности намекали, что дома могут гореть, трактор может случайно в огород заехать», — рассказал собственник одного из домов Сергей Юргенсон.