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В Тюмени жильцы не знали, что их территорию отдали под застройку новых высоток

14 декабря 2019, 09:39
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени жильцы не знали, что их территорию отдали под застройку новых высо
В Тюмени в проект развития застроенных территорий попали четыре частных дома на Барабинской. Застройку ведет компания «Аква-Инвест», сообщает 72.ru.
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Тюмень

Эта компания, согласно договору с администрацией, должна возвести на месте, где сейчас расположены частные дома, жилые высотки.

«Такое решение было принято в 2016 году, когда возник вопрос о переселении людей из ветхого жилья на улице Дамбовской. Вместе со старыми двухэтажками на участке оказались и благоустроенные частные дома», — отмечается в сообщении.

За них владельцам предлагают денежную компенсацию. Чью-то недвижимость оценивают в 4,5 млн рублей, у других — в почти 2 млн рублей. Но люди не собираются покидать место, где они проживали поколениями на протяжении нескольких лет.

«Теперь нас выживают. В суд подают за то, что мы живем на своей территории. Скрытые угрозы поступают. Люди из службы безопасности намекали, что дома могут гореть, трактор может случайно в огород заехать», — рассказал собственник одного из домов Сергей Юргенсон.

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Фирма «Аква-Инвест» через суд просила принудить семью Юргенсон продать свой большой дом (300 квадратов) с землей за 12 млн рублей. Владельцы суд выиграли, но застройщик подал апелляцию. По остальным жильцам частных домов на Барабинской иски еще не рассматривались.

#Новости#Частный дом#Застройка#Судебные тяжбы#Частный сектор#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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