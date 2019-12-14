Тюменцы собирались, но не долепили 2020 снеговиков в честь нового года

Суть рекорда была в том, чтобы в честь нового года слепить 2020 снеговиков.
«По подсчетам организаторов, тюменцы из 2020 возможных слепили только 1247 снеговиков», — отмечено в сообщении.
Креативные горожане оформили свои объекты каждый по-своему. Теперь городскую набережную украшают снеговики-миньоны, снежные фигуры в красном, с хлебобулочными изделиями вместо рук или глаз. Но среди этого разнообразия есть и «классика» — с носом-морковкой и угольными глазами.
В паблике ЧС Тюмень ВКонтакте опубликован пост с их фотографиями. Один из интернет-пользователей подписал: «Вы ещё сверху икрой красной намажьте».