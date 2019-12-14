nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы собирались, но не долепили 2020 снеговиков в честь нового года

14 декабря 2019, 12:16
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы собирались, но не долепили 2020 снеговиков в честь нового года
В Тюмени сегодня планировали установить рекорд по массовой лепке снеговиков. На днях тюменцы опасались срыва события из-за таяния снега. Однако, как сообщает Комсомольская правда Тюмень, тюменцы все-таки установили снежные фигуры на Набережной.

Суть рекорда была в том, чтобы в честь нового года слепить 2020 снеговиков.

«По подсчетам организаторов, тюменцы из 2020 возможных слепили только 1247 снеговиков», — отмечено в сообщении.

Креативные горожане оформили свои объекты каждый по-своему. Теперь городскую набережную украшают снеговики-миньоны, снежные фигуры в красном, с хлебобулочными изделиями вместо рук или глаз. Но среди этого разнообразия есть и «классика» — с носом-морковкой и угольными глазами.

Массовая лепка снеговиков в Тюмени оказалась под угрозой срыва из-за таяния снега
Узнать подробнее

В паблике ЧС Тюмень ВКонтакте опубликован пост с их фотографиями. Один из интернет-пользователей подписал: «Вы ещё сверху икрой красной намажьте».

#Новости#Рекорды#Зимние забавы#Новый год#Развлечения#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25