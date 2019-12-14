Тюменцы собирались, но не долепили 2020 снеговиков в честь нового года

Креативные горожане оформили свои объекты каждый по-своему. Теперь городскую набережную украшают снеговики-миньоны, снежные фигуры в красном, с хлебобулочными изделиями вместо рук или глаз. Но среди этого разнообразия есть и «классика» — с носом-морковкой и угольными глазами.