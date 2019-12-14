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Тюменцев научат как обращаться со своими гаражами

14 декабря 2019, 05:46
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцев научат как обращаться со своими гаражами
В феврале 2020 года в Тюмени стартует серия консультаций с представителями гаражных кооперативов, сообщает Вслух.ру.
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Тюмень

«Приобретателям необходимо как можно скорее оформить гараж в собственность, а участок под ним поставить на кадастровый учет», — говорится в сообщении.

В случае сноса постройки из-за строительства дорог или застройки территории, законному владельцу могут возместить ущерб, потому что это является потерей имущества. Остальных ожидают судебные разбирательства.

До конца года в Тюмени снесут около тысячи гаражей
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Консультации пройдут при участии департамента имущественных отношений Тюменской области. Их график будет размещён на сайте департамента либо в официальных аккаунтах в социальных сетях.

#Новости#Имущество#Гаражи#Собственность#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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