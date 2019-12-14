Тюменцев научат как обращаться со своими гаражами

«Приобретателям необходимо как можно скорее оформить гараж в собственность, а участок под ним поставить на кадастровый учет», — говорится в сообщении.
В случае сноса постройки из-за строительства дорог или застройки территории, законному владельцу могут возместить ущерб, потому что это является потерей имущества. Остальных ожидают судебные разбирательства.
Консультации пройдут при участии департамента имущественных отношений Тюменской области. Их график будет размещён на сайте департамента либо в официальных аккаунтах в социальных сетях.